«Он был в Афинах». Греческий журналист раскрыл детали визита Реброва

Греческий журналист Арис Гатас поделился деталями поездки бывшего главного тренера сборной Украины Сергея Реброва в Афины.

«Ребров был в Афинах несколько дней назад. Он приехал, чтобы связаться с греческим клубом. И связавшийся с ним клуб – это не «Панатинаикос». Я знаю, о чем говорю. Он приехал не один, он приехал со своим адвокатом и своим агентом.

Но в Афинах его сопровождали еще некоторые люди – знающие греческий футбол. На самом деле к нему обратились некоторые из этих людей. Это откровение. Он приехал в Афины, но не контактировал с «Панатинаикосом», – сказал Гатис в эфире программы Game Changers.

Ранее титулованный клуб из Европы отреагировал на слухи о контактах с Ребровым.