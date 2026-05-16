Единственным, кто забивал в четырех финалах Кубка Англии, был игрок Челси
Вспомним также лучших бомбардиров в истории решающих матчах турнира
В решающей игре Кубка Англии сойдутся Манчестер Сити и Челси.
Именно лондонцам, а точнее игроку Челси, принадлежит рекорд финалов турнира по количеству матчей с забитыми мячами.
Дидье Дрогба в свое время забивал в четырех разных финалах:
- 2007, в ворота Манчестер Юнайтед
- 2009, в ворота Эвертона
- 2010, в ворота Портсмута
- 2012, в ворота Ливерпуля
Ни одному другому игроку в истории Кубка Англии не удавалось подобное достижение.
Если рассматривать общее количество голов в финалах, то рекорд принадлежит Яну Рашу из Ливерпуля – 5.
Лучшие бомбардиры финалов Кубка Англии
- 5 – Ян Раш (Ливерпуль)
- 4 – Дидье Дрогба (Челси)
- 4 – Стэн Мортенсен (Блэкпул)
- 4 – Уильям Таунли (Блэкберн Роверс)
- 4 – Ян Райт (Кристал Пэлас, Арсенал)
Didier Drogba is the ONLY player to score in four FA Cup finals 😲⚽︎ pic.twitter.com/8COD94tsI6— Football on TNT Sports (@footballontnt) May 16, 2026
