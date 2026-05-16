Единственным, кто забивал в четырех финалах Кубка Англии, был игрок Челси

В решающей игре Кубка Англии сойдутся Манчестер Сити и Челси.

Именно лондонцам, а точнее игроку Челси, принадлежит рекорд финалов турнира по количеству матчей с забитыми мячами.

Дидье Дрогба в свое время забивал в четырех разных финалах:

2007, в ворота Манчестер Юнайтед

2009, в ворота Эвертона

2010, в ворота Портсмута

2012, в ворота Ливерпуля

Ни одному другому игроку в истории Кубка Англии не удавалось подобное достижение.

Если рассматривать общее количество голов в финалах, то рекорд принадлежит Яну Рашу из Ливерпуля – 5.

Лучшие бомбардиры финалов Кубка Англии

5 – Ян Раш (Ливерпуль)

4 – Дидье Дрогба (Челси)

4 – Стэн Мортенсен (Блэкпул)

4 – Уильям Таунли (Блэкберн Роверс)

4 – Ян Райт (Кристал Пэлас, Арсенал)