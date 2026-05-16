  4. Единственным, кто забивал в четырех финалах Кубка Англии, был игрок Челси
16 мая 2026, 12:42 | Обновлено 16 мая 2026, 12:43
Единственным, кто забивал в четырех финалах Кубка Англии, был игрок Челси

Вспомним также лучших бомбардиров в истории решающих матчах турнира

В решающей игре Кубка Англии сойдутся Манчестер Сити и Челси.

Именно лондонцам, а точнее игроку Челси, принадлежит рекорд финалов турнира по количеству матчей с забитыми мячами.

Дидье Дрогба в свое время забивал в четырех разных финалах:

  • 2007, в ворота Манчестер Юнайтед
  • 2009, в ворота Эвертона
  • 2010, в ворота Портсмута
  • 2012, в ворота Ливерпуля

Ни одному другому игроку в истории Кубка Англии не удавалось подобное достижение.

Если рассматривать общее количество голов в финалах, то рекорд принадлежит Яну Рашу из Ливерпуля – 5.

Лучшие бомбардиры финалов Кубка Англии

  • 5 – Ян Раш (Ливерпуль)
  • 4 – Дидье Дрогба (Челси)
  • 4 – Стэн Мортенсен (Блэкпул)
  • 4 – Уильям Таунли (Блэкберн Роверс)
  • 4 – Ян Райт (Кристал Пэлас, Арсенал)
