Хаби Алонсо нашел себе новый клуб. Подписание контракта близко

Испанский специалист Хаби Алонсо близок к тому, чтобы возглавить «Челси». Об этом сообщает Бен Джейкобс.

По информации источника, 43-летний коуч близок к тому, чтобы подписать контракт с лондонским клубом. Помимо него рассматривались кандидатуры Филипе Луиса, Оливера Гласнер, Андони Ираолы и Марку Силвы.

Хаби Алонсо находится без клуба с января 2026 года – тогда он покинул мадридский «Реал» после поражения от «Барселоны» (2:3) в финале Суперкубка Испании.

«Челси» с 49 пунктами занимает 9-е место чемпионата Англии.

Ранее сообщалось о том, что Хаби Алонсо принял решение по поводу Мудрика перед назначением в «Челси».