Хаби Алонсо принял решение по поводу Мудрика перед назначением в Челси

Тренер не видит будущего украинца в Лондоне

Getty Images/Global Images Ukraine. Хаби Алонсо

Испанский тренер Хаби Алонсо, по данным источника, в случае назначения главным тренером «Челси» может инициировать масштабную перестройку состава с обширным списком игроков, подлежащих отходу.

Среди футболистов, которые якобы могут покинуть клуб в рамках так называемой «чистки состава», упоминаются Михаил Мудрик, Лиам Делап, Педру Нету, Роберт Санчес и Алехандро Гарначо.

Ранее отмечалось, что игроки «Челси» считают Хаби Алонсо идеальным кандидатом на должность главного тренера. Переговоры с руководством клуба идут в правильном направлении, и в раздевалке царит ощущение, что бывший тренер «Реала» и «Байера» — тот человек, который сможет вернуть команду на правильный путь.

логічно. Гишпанський встид
