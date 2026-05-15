Хаби Алонсо принял решение по поводу Мудрика перед назначением в Челси

Испанский тренер Хаби Алонсо, по данным источника, в случае назначения главным тренером «Челси» может инициировать масштабную перестройку состава с обширным списком игроков, подлежащих отходу.

Среди футболистов, которые якобы могут покинуть клуб в рамках так называемой «чистки состава», упоминаются Михаил Мудрик, Лиам Делап, Педру Нету, Роберт Санчес и Алехандро Гарначо.

Ранее отмечалось, что игроки «Челси» считают Хаби Алонсо идеальным кандидатом на должность главного тренера. Переговоры с руководством клуба идут в правильном направлении, и в раздевалке царит ощущение, что бывший тренер «Реала» и «Байера» — тот человек, который сможет вернуть команду на правильный путь.