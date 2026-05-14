Игроки Челси назвали руководству идеального тренера для команды

Игроки «Челси» считают Хаби Алонсо идеальным кандидатом на пост главного тренера. Переговоры с руководством испанского клуба идут в правильном направлении, и в раздевалке царит ощущение, что бывший тренер «Реала» и «Байера» – тот человек, который сможет вернуть команду на правильный путь.

Соглашение пока не достигнуто, и «Челси» рассматривает кандидатов на замену Лиаму Росеньору, уволенному в прошлом месяце после 106 дней работы. Алонсо является главным претендентом, но в шорт-лист также входят Андони Ираола из «Борнмута», Марку Силва из «Фулхэма», Оливер Гласнер из «Кристал Пэлас» и бывший тренер «Фламенго» Филипе Луис. Сеск Фабрегас дал понять, что хочет остаться в «Комо».

Ожидается, что ситуация ускорится после субботнего финала Кубка Англии против «Манчестер Сити». «Челси» следил за прогрессом Алонсо с тех пор, как он начал свою тренерскую карьеру в «Байере» в 2022 году, и ждал его появления на трансферном рынке. Алонсо, выигравший титул Бундеслиги в 2024 году, оставался без работы с момента ухода из «Реала» в январе.