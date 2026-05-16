  В Эпицентре сказали, где будут играть домашние матчи в новом сезоне
Украина. Премьер лига
16 мая 2026, 14:29 | Обновлено 16 мая 2026, 14:48
В Эпицентре сказали, где будут играть домашние матчи в новом сезоне

Планируют вернуться домой

ФК Эпицентр

Артур Довгошия, директор спортивного департамента клуба УПЛ Эпицентр, рассказал о планах проводить домашние матчи нового сезона в родном городе Каменец-Подольский.

«Планируем начать новый чемпионат в своем городе на своем стадионе. Очень тяжело без своего стадиона. Работы на арене ведутся, и есть надежды, что начнем чемпионат в Каменце-Подольском», – сказал Довгошия.

В текущем чемпионате команда из-за неготовности стадиона была вынуждена играть в Тернополе, Ровно и Киеве.

Оцените материал
