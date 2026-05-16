  4. ЛНЗ подпишет двух футболистов Руха
Украина. Премьер лига
16 мая 2026, 12:36 | Обновлено 16 мая 2026, 12:50
В Черкассах карьеру продолжат Таллес Бренер и Андрей Китела

ФК ЛНЗ

Черкасский ЛНЗ летом усилится двумя футболистами львовского «Руха». Об этом сообщает телеграм-канал «Inside UPL».

По информации источника, к команде Виталия Пономарева присоединятся защитник Андрей Китела и хавбек Таллес Бренер, которым клуб из Черкасс интересовался еще зимой. Также ЛНЗ намерен выиграть борьбу за Виталия Романа.

ЛНЗ располагается на втором месте турнирной таблицы Украинской Премьер-лиги, имея в воем активе 57 пунктов – команда из Черкасс гарантировала себе участие в еврокубках в следующем сезоне.

Ранее сообщалось о том, что ЛНЗ рассматривает две страны для проведения домашних матчей в еврокубках.

Таллес Бренер Андрей Китела трансферы трансферы УПЛ ЛНЗ Черкассы Рух Львов Виталий Роман
Даниил Кирияка
