ЛНЗ подпишет двух футболистов Руха

Черкасский ЛНЗ летом усилится двумя футболистами львовского «Руха». Об этом сообщает телеграм-канал «Inside UPL».

По информации источника, к команде Виталия Пономарева присоединятся защитник Андрей Китела и хавбек Таллес Бренер, которым клуб из Черкасс интересовался еще зимой. Также ЛНЗ намерен выиграть борьбу за Виталия Романа.

ЛНЗ располагается на втором месте турнирной таблицы Украинской Премьер-лиги, имея в воем активе 57 пунктов – команда из Черкасс гарантировала себе участие в еврокубках в следующем сезоне.

Ранее сообщалось о том, что ЛНЗ рассматривает две страны для проведения домашних матчей в еврокубках.