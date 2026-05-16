Стало известно, где Металлист 1925 будет готовиться к новому сезону

Как стало известно Sport.ua, руководство «Металлиста 1925» приняло решение провести летнее учебно-тренировочные сборы в Австрии, куда команда отправится в двадцатых числах июня.

Напомним, летом прошлого года желто-синие готовились в австрийских Альпах, где базировались в городах Бад-Геринг и Вестендорф. Тогда в течение четырех недель они сыграли серию контрольных матчей с европейскими соперниками и сборной Катара. Сейчас идет работа над программой спаррингов этого года.

Напомним, базовая дата стартового тура нового чемпионата Украины – 1 августа.

За два тура до финиша текущего сезона «Металлист 1925» занимает шестое место в турнирной таблице УПЛ, имея в своем активе 47 очков. 16 мая команда Младена Бартуловича сыграет в Житомире с «Эпицентром».