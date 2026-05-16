Решение принято. Металлист 1925 определился с тренером на следующий сезон
Бартулович останется на своем посту
Харьковский «Металлист 1925» определился с будущим Младена Бартуловича.
Руководство харьковского клуба не планирует менять главного тренера после завершения сезона. По информации журналиста Михаила Спиваковского, в клубе считают нынешний сезон этапом построения команды, а основные задачи будут ставить уже в следующем году.
Также сообщается, что под руководством Бартуловича активно ищут новых футболистов почти во все линии. Приоритетными позициями для усиления называют центрального нападающего и левого вингера. Кроме того, клуб традиционно работает над поиском нового вратаря.
39-летний хорват возглавляет «Металлист 1925» с лета 2025 года, а его контракт с клубом рассчитан до 2028 года.
