  4. Решение принято. Металлист 1925 определился с тренером на следующий сезон
Решение принято. Металлист 1925 определился с тренером на следующий сезон

Бартулович останется на своем посту

ФК Металлист 1925. Младен Бартулович

Харьковский «Металлист 1925» определился с будущим Младена Бартуловича.

Руководство харьковского клуба не планирует менять главного тренера после завершения сезона. По информации журналиста Михаила Спиваковского, в клубе считают нынешний сезон этапом построения команды, а основные задачи будут ставить уже в следующем году.

Также сообщается, что под руководством Бартуловича активно ищут новых футболистов почти во все линии. Приоритетными позициями для усиления называют центрального нападающего и левого вингера. Кроме того, клуб традиционно работает над поиском нового вратаря.

39-летний хорват возглавляет «Металлист 1925» с лета 2025 года, а его контракт с клубом рассчитан до 2028 года.

Младен Бартулович Металлист 1925 Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Дмитрий Олийченко Источник: ТаТоТаке
Прогнозовано 
