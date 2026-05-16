Василий КАЮК: «Важно, чтобы в ЛНЗ пришел именно этот тренер»

Генеральный директор черкасского ЛНЗ Василий Каюк рассказал о приглашении Виталия Пономарева на должность главного тренера «фиолетовых».

– Ваше назначение на должность генерального директора «фиолетовых» было достаточно неожиданным и вызвало много скептических мыслей: «молодой», «дерзкий»... Как вы считаете, что помогло лично вам добиться такого успеха в первом же сезоне после назначения? Может, именно эта дерзость на кардинальные решения, которые вы принимали?

Возможно, со стороны некоторые решения выглядели кардинальными или дерзкими, но все они были системными и продуманными. Мы с первого дня действовали по четкому плану развития клуба и сегодня уже видим результаты этой работы.

Хочу поблагодарить президента клуба. Думаю, не каждый владелец доверил бы должность генерального директора 25-летнему человеку. По поводу «молодой, дерзкий» – самый большой порок молодости это нехватка опыта. Но мы сделали первый успешный шаг, а сейчас должны проанализировать ошибки этого сезона, не повторять их в будущем и становиться сильнее.

– Ваши первые решения – масштабные кадровые изменения и приглашения Виталия Пономарева на должность главного тренера «фиолетовых». Можно ли сказать, что это приглашение было вашим лучшим решением в должности генерального директора ЛНЗ?

– Мы действуем согласно стратегии, и в начале нашего пути самым главным было выбрать главного тренера. Я знал Пономарева, знал, что это качественный тренер и один из лучших тренеров украинского футбола сейчас. Я сразу же предложил его президентам клуба, и для меня было важно, чтобы именно он перешел к нам. В течение года было принято много решений – и еще больше будет принято впереди, – сказал Каюк.