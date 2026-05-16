Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Василий КАЮК: «Важно, чтобы в ЛНЗ пришел именно этот тренер»
Украина. Премьер лига
16 мая 2026, 10:56 |
825
0

Василий КАЮК: «Важно, чтобы в ЛНЗ пришел именно этот тренер»

Генеральный директор ЛНЗ рассказал о приглашении Виталия Пономарева

16 мая 2026, 10:56 |
825
0
Василий КАЮК: «Важно, чтобы в ЛНЗ пришел именно этот тренер»
ФК ЛНЗ. Василий Каюк

Генеральный директор черкасского ЛНЗ Василий Каюк рассказал о приглашении Виталия Пономарева на должность главного тренера «фиолетовых».

– Ваше назначение на должность генерального директора «фиолетовых» было достаточно неожиданным и вызвало много скептических мыслей: «молодой», «дерзкий»... Как вы считаете, что помогло лично вам добиться такого успеха в первом же сезоне после назначения? Может, именно эта дерзость на кардинальные решения, которые вы принимали?

Возможно, со стороны некоторые решения выглядели кардинальными или дерзкими, но все они были системными и продуманными. Мы с первого дня действовали по четкому плану развития клуба и сегодня уже видим результаты этой работы.

Хочу поблагодарить президента клуба. Думаю, не каждый владелец доверил бы должность генерального директора 25-летнему человеку. По поводу «молодой, дерзкий» – самый большой порок молодости это нехватка опыта. Но мы сделали первый успешный шаг, а сейчас должны проанализировать ошибки этого сезона, не повторять их в будущем и становиться сильнее.

– Ваши первые решения – масштабные кадровые изменения и приглашения Виталия Пономарева на должность главного тренера «фиолетовых». Можно ли сказать, что это приглашение было вашим лучшим решением в должности генерального директора ЛНЗ?

– Мы действуем согласно стратегии, и в начале нашего пути самым главным было выбрать главного тренера. Я знал Пономарева, знал, что это качественный тренер и один из лучших тренеров украинского футбола сейчас. Я сразу же предложил его президентам клуба, и для меня было важно, чтобы именно он перешел к нам. В течение года было принято много решений – и еще больше будет принято впереди, – сказал Каюк.

По теме:
Бартулович и Нагорняк выбрали составы на матч Металлист 1925 – Эпицентр
Суркис и Ярмоленко в основе, Пономаренко – нет. Состав Динамо на матч УПЛ
Агробизнес – Виктория, Черноморец – Левый Берег. Смотреть онлайн LIVE
Василий Каюк Виталий Пономарев Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу ЛНЗ Черкассы
Олег Вахоцкий
Олег Вахоцкий Sport.ua
Оцените материал
(17)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ЧМ по хоккею. Календарь и результаты матчей
Хоккей | 16 мая 2026, 07:05 0
ЧМ по хоккею. Календарь и результаты матчей
ЧМ по хоккею. Календарь и результаты матчей

Турнир в элитном дивизионе в Швейцарии

Мирон МАРКЕВИЧ: «Эта команда набрала футболистов на рынке с овощами»
Футбол | 15 мая 2026, 10:51 0
Мирон МАРКЕВИЧ: «Эта команда набрала футболистов на рынке с овощами»
Мирон МАРКЕВИЧ: «Эта команда набрала футболистов на рынке с овощами»

Именитый украинский тренер недоволен игрой «Александрии», которая вылетела в Первую лигу

Моуриньо и Реал обсудили судьбу Андрея Лунина
Футбол | 16.05.2026, 08:55
Моуриньо и Реал обсудили судьбу Андрея Лунина
Моуриньо и Реал обсудили судьбу Андрея Лунина
Ребров внес залог за Ермака. Сумма впечатляет
Футбол | 15.05.2026, 10:25
Ребров внес залог за Ермака. Сумма впечатляет
Ребров внес залог за Ермака. Сумма впечатляет
Хаби Алонсо принял решение по поводу Мудрика перед назначением в Челси
Футбол | 16.05.2026, 08:25
Хаби Алонсо принял решение по поводу Мудрика перед назначением в Челси
Хаби Алонсо принял решение по поводу Мудрика перед назначением в Челси
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Алексей Гуцуляк принял окончательное решение относительно своего будущего
Алексей Гуцуляк принял окончательное решение относительно своего будущего
15.05.2026, 07:38 7
Футбол
Шахтеру нравится лидер Динамо. Колоссальная сумма трансфера
Шахтеру нравится лидер Динамо. Колоссальная сумма трансфера
15.05.2026, 09:06 30
Футбол
Сказка закончилась. Определена первая финалистка престижного турнира в Риме
Сказка закончилась. Определена первая финалистка престижного турнира в Риме
14.05.2026, 17:35 6
Теннис
Футболист Динамо, отказавшийся играть в Украине, получил плохую новость
Футболист Динамо, отказавшийся играть в Украине, получил плохую новость
14.05.2026, 08:48 16
Футбол
Костюк попросил Суркиса подписать лидера клуба УПЛ. Известен результат
Костюк попросил Суркиса подписать лидера клуба УПЛ. Известен результат
14.05.2026, 10:37 4
Футбол
Неудержимая Элина! Свитолина выбила Свентек и вышла в финал WTA 1000 в Риме
Неудержимая Элина! Свитолина выбила Свентек и вышла в финал WTA 1000 в Риме
15.05.2026, 01:35 81
Теннис
Рико Верховен поразил своим весом перед боем с Усиком
Рико Верховен поразил своим весом перед боем с Усиком
15.05.2026, 07:15 1
Бокс
ОФИЦИАЛЬНО. Украинский топ-клуб переманил коуча главного конкурента
ОФИЦИАЛЬНО. Украинский топ-клуб переманил коуча главного конкурента
15.05.2026, 15:57
Баскетбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем