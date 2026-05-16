16 мая 2026, 08:08 | Обновлено 16 мая 2026, 08:14
Забарный – ключевой игрок ПСЖ, а новости о его трансфере – полный бред

Пора развеять все слухи

Getty Images/Global Images Ukraine. Илья Забарный

Последние месяцы в СМИ очень активно форсится тема о возможном уходе украинца из ПСЖ. Илью отправляют обратно в «Борнмут» или в аренду в другие клубы. Наряду с этим идут новости, что Луис Энрике вроде бы не рассчитывает на защитника и едва ли не ищет ему замену. Все это больше похоже на какое-нибудь ИПСО, чем на правду. Лучше посмотрим на факты.

И чуть ли не первый факт, разрушающий почти все слухи – количество сыгранных минут. Их у Забарного 2675. Это 7-й показатель в клубе. Неплохо для первого сезона, не правда ли? Среди защитников больше всего у Нуну Мендеша (2859) и Вильяна Пачо (3719). Уоррена Заира-Эмери (4141 мин.) все же причисляем к полузащитникам, хотя он и играл латераля. Если тренерский штаб ПСЖ не рассчитывает на Илью, то почему он провел так много времени на поле?

Забарный не играет в Лиге чемпионов. Здесь, скорее, правда. Центрбек провел лишь полную встречу против «Барселоны» на групповом этапе. Там же украинец еще 5 раз выходил на замену. Пока он ни разу не появлялся в плей-офф, но это в действительности неудивительно. Луис Энрике делает ставку на более сыгранную и проверенную связку Маркиньос – Пачо, да и не стоит забывать, что центральный защитник – не та позиция, где футболистов очень часто меняют по ходу матча, если у игрока нет провала. Тем более, когда речь идет о стадиях на вылет.

Илья – не временное решение, а долгосрочная инвестиция. Забарному всего 23 года. За это время он поиграл в АПЛ, выиграл все в Украине, стал обладателем Суперкубка Европы и Межконтинентального Кубка, чемпионом Лиги 1. Еще и Лигу чемпионов может взять. И все это в 23, то есть, когда 80% карьеры еще впереди. Руководство ПСЖ приобрело украинца как потенциальную замену Маркиньосу, чтобы иметь достаточно времени наигрывать его и полностью погрузить во все тонкости системы Луиса Энрике. Нет сомнений, что уже в следующем сезоне Забарный будет играть больше в Лиге чемпионов и в ключевых противостояниях.

Ошибки. Снова возвращаемся к тому, что это дебютный сезон Ильи. Линия обороны ПСЖ располагается куда выше, чем в «Борнмуте», да и сами парижане играют в 99% первым номером, атакуя большими силами. Это приводит к тому, что у соперников ПСЖ гораздо больше пространства во время контратакующих действий, где многое зависит от мастерства защитника играть один в один, ведь подстраховать его некому, кроме вратаря. И речь не только об Илье, любому новичку ПСЖ нужно время, чтобы привыкнуть к требованиям Луиса Энрике. Вспомните, как того же Кварацхелию в начале сезона снимали с игры раньше, чем он ожидал, потому что Хвича не выполнял того объема работы в прессинге и защите, который был нужен команде. Даже если ты обладатель Золотого мяча, но теряешь мячи, тебя заменят. Усман Дембеле во втором полуфинале с «Баварией» подтвердит. Ошибаются все, но главное, как футболист на это реагирует и какие делает выводы. И по этому показателю мы видим у Забарного существенный прогресс. Возьмем последние пять матчей парижан в Лиге 1:

– против «Лиона» поражение 1:2 – оценка Забарного – 8,2 (лучший в ПСЖ);

– против «Нанта» победа 3:0 – оценка Забарного – 6,9 (8-й в команде);

– против «Анже» победа 3:0 – оценка Забарного – 7,4 (4-й в команде, лучший среди защитников);

– против «Бреста» победа 1:0 – оценка Забарного – 7,2 (7-й в команде);

– против «Ланса» победа 2:0 – оценка Забарного – 9,1 (лучший в ПСЖ).

Во всех поединках Илья отыграл от стартового до финального свистка, где за пять матчей его команда пропустила всего один гол, а лично он дважды признавался лучшим. И это футболист, которого, по мнению СМИ, хотят продать? Конечно, можно сколько угодно говорить, что уровень Лиги 1 – это не уровень АПЛ, но это все равно чемпионат, входящий в пятерку сильнейших в Европе.

Так почему тогда Забарного критикуют и отправляют в другие клубы? Как ни странно, но все это в большей степени существует именно в украинском информационном пространстве. Илья – капитан национальной команды и чуть ли не единственный украинец, стабильно играющий в чемпионате из ведущей европейской пятерки, тем более, за действующего обладателя и финалиста Лиги чемпионов. Довбик, Ванат, Лунин, Цыганков, Яремчук и Ярмолюк также в сильнейших первенствах Старого Света, но их клубы не доходят до таких вершин, как ПСЖ. Именно поэтому к Забарному приковано наибольшее внимание, а его любая ошибка, не лучший матч или место на скамейке запасных – уже повод для нас думать, что что-то у него не так и в ближайшее трансферное окно его продадут. Все это только в наших головах и мыслях. На самом деле у Ильи все хорошо в ПСЖ, и тренерский штаб, никуда не торопясь, подводит его к статусу ключевой фигуры команды на долгие годы.

Игорь ЯВКИН

Причина "накидів" на Іллю саме в Україні дуже проста: "самий швидкий у світі" Мішя виявився зальотним, а Жора "200 лямов" навіть у чемпіонаті Португалії полірує лавку. Тож "бурбасянка" і бурлить))
Забарного брали на смену Маркиньосу. Потому уйдет Маркиньос и Забарный будет основным в ЛЧ.
Пох. Я не вболівальник ПСЖ.
