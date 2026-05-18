В понедельник, 18 мая, состоится матч 29 тура Украинской Премьер-лиги, в котором будут играть луганская «Заря» и житомирское «Полесье». Игра пройдет в Киеве на поле стадиона «Динамо» имени Вадерия Лобановского, начало матча — в 13:00. Гра должна была состояться в субботу, но в такое время мы живем.

Заря

«Заря» уже ни на что не претендует. Точно не вылетит, точно не попадет в еврокубки. Может спокойно играть в свое удовольствие. Но тренер пытается держать команду на уровне, поэтому расслабленности не чувствуется и «Заря» не проигрывает уже четыре матча подряд.

В игре предыдущего тура луганский клуб встречался с «Александрией». Подопечные Шарана являются одним из двух главных аутсайдеров чемпионата, поэтому Скрпипник на данную игру выставил полурезервный состав, который все равно одержал победу со счетом 2:1. отличились Будкивский и Мичин. Интересно, что первый делит первое место в списке бомбардиров вместе с Матвеем Пономаренко (у обоих по 12 забитых) и вполне может выиграть снайперскую гонку, учитывая, что у форварда «Динамо» микроповреждение.

Не могут принять участие в матче дисквалифицированный Жуниор Рейс и травмированный Анджушич. Уже давно травма у Романа Саленко, но он постепенно восстанавливается.

Полесье

Перед 28 туром «Полесье» считалось главным фаворитом во втором месте, ведь находилось на нем. Но неожиданное поражение от «Эпицентра» отбросила команду на ступеньку ниже.

Причем там были шансы спасти матч. На последних добавленных минутах в ворота «Эпицентра» был назначен довольно сомнительный пенальти, который не реализовал Сарапий.

Как следствие, теперь в ЛНЗ на два очка больше и в заключительных матчах сезона он будет играть с «Кудровкой» и «Оболонью», тогда как на «Полесье» после игры против «Зари» будет ждать «Рух». Конечно, ничего в борьбе за серебряные медали не решено, интересно посмотреть.

До сих пор травмирован Крушинский, точно не сыграющий. Ну и, стандартно, постоянно ходят слухи об уходе Гуцуляка летом.

Статистика встреч

Всего сыграно 12 матчей: +2=6-4, разница мячей 15:14. В первом круге «Полесье» одолели соперников со счетом 2:0, отличились Гуцуляк и Назаренко.

Ориентировочные составы

«Заря»: Турбаевский – Пердута, Эскинья, Яньич, Малыш – Кушниренко, Попара – Слесар, Мичин, Вантух – Будкивский

«Полесье»: Волынец – Майсурадзе, Сарапий, Чоботенко, Михайличенко – Бабенко, Эмерллаху – Гуцуляк, Андриевский, Брагару – Краснопир

Прогноз на противостояние

Все же «Полесье» должно выгрызть эту победу, если хочет иметь шансы на второе место в таблице.

