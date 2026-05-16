Арне Слот объяснил, почему Ливерпуль позорно проиграл Астон Вилле

Главный тренер «Ливерпуля» Арне Слот прокомментировал поражение от «Астон Виллы» (2:4) в матче 37-го тура Английской Премьер-лиги:

«Жаль, потому что нам нужна была либо победа, либо, возможно, возможно, возможно, двух ничьих тоже было бы достаточно. Но теперь мы знаем одно наверняка – что нам нужна победа на следующей неделе, если мы хотим решить судьбу самостоятельно. Как мы все знаем, другие команды, конечно, тоже должны набирать очки, чтобы нам нужна была победа. Так что действительно обидно, что мы не смогли добиться результата, не говоря уже о победе здесь сегодня. Были моменты в игре, когда я чувствовал, что результат мог сложиться в нашу пользу. Но, думаю, люди сосредотачиваются преимущественно на периоде после счета 2:1, когда мы уже не могли найти импульс и пропустили еще два гола. Это был самый сложный период в игре.

Это обидно, потому что как тренер ты также несешь ответственность за то, что ситуация повторяется снова и снова. Тебя нанимают, чтобы ты пытался предотвратить это в следующий раз. Мы забили здесь два гола со стандартных положений, поэтому обычно ты думаешь, что если едешь на выездной матч или любой матч, где забиваешь два гола со стандартных положений, то, как правило, можешь быть уверен в результате – если только не пропустишь три гола со стандартных положений, как это случилось с нами.

Поэтому против «Манчестер Юнайтед», против «Челси», в этом матче снова у нас отрицательный баланс по стандартным положениям, и это очень затрудняет победу в футбольном матче, если играешь против равных команд – какими являются «Юнайтед», «Челси» и «Вилла», – и это снова продемонстрировали сегодня. И то, как, конечно, мы пропустили второй гол, я думаю, мы видели многое в этом сезоне – но такого еще не видели. Но, конечно, Доминик Собослаи провел и проводит очень хороший сезон, и он не делает это намеренно, и он первый, кто переживает из-за этого. Но это случается, и потом нам действительно, действительно, действительно было трудно снова найти импульс.

Я могу понять, что на данный момент у болельщиков нет большой уверенности или ощущения, что в следующем сезоне все может быть намного лучше, но я думаю, что они недооценивают, на что способно трансферное окно, на что способен новый старт. Я думаю, мы достаточно хорошо знаем, что нужно улучшить. Я думаю, что одна из вещей, которую мы также должны улучшить, очень, очень, очень очевидна, и я бы предпочел не говорить об этом здесь, но вы фактически почти заставляете меня это сделать.

Если вам не хватает девяти игроков, которые могут выйти в стартовом составе, и почти все они являются для нас основными игроками или были основными в течение значительной части сезона, то если добавить это к тому, что можно улучшить во время трансферного окна, и к игрокам, которые играют в Премьер-лиге второй сезон – и я думаю, мы видели, что адаптация к Премьер-лиге для некоторых из них заняла некоторое время, но сейчас ситуация становится все лучше – это автоматически приведет к гораздо большему, но это мое мнение и никто не обязан со мной соглашаться.

Даже сегодня, на протяжении значительной части матча мы были близки к результату, но когда ты лучшая команда, тебе нужно создавать больше моментов, а если у тебя есть моменты, тебе нужно их реализовывать. Мы не можем пропускать столько голов со стандартных положений, сколько мы пропустили в этом сезоне. Я не думаю, что разница такая большая, лишь правильные действия в нескольких ситуациях могут уже дать огромный потенциал для роста.

Сыграет ли Исак в последнем матче сезона? Да, шанс точно будет. Как мы все знаем, он пропустил предсезонную подготовку, а затем сломал ногу. Мы старались быть с ним как можно осторожнее, учитывая, что наш другой номер 9, Уго Экитике, выбыл на столь длительный срок, поэтому из-за этого мы нуждались в нем еще больше. Мы старались быть как можно осторожнее, но, думаю, никого не удивит, что, пропустив предсезонную подготовку, а затем сломав ногу, можно получить мелкие травмы, если приходится сразу же играть в матчах Премьер-лиги с такой интенсивностью. Это просто небольшая неудача для него, что именно в тот момент, когда он возвращается, Уго получает травму, и мы нуждаемся в нем еще больше. Я ожидаю, что он будет тренироваться с нами на этой неделе, но не могу дать никаких гарантий».