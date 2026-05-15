«Он уникален». В сборную Бельгии вызвали форварда с 64 минутами за сезон
Ромелу Лукаку получил вызов на чемпионат мира, несмотря на отсутствие игровой практики
Сборная Бельгии не может позволить себе обойтись без Ромелу Лукаку на чемпионате мира, заявил тренер национальной команды Руди Гарсия, объясняя включение лучшего бомбардира в истории сборной в финальную заявку на чемпионат мира.
«Он наш лучший бомбардир, а также важный лидер. Мы не можем без него обойтись. Я не могу сказать, какую роль он будет играть, но он уже тренируется, чтобы как можно лучше восстановиться», – сказал тренер на пресс-конференции после объявления состава.
«В футболе есть только один Ромелу Лукаку. Он уникален. Никто другой не может с ним сравниться. И он будет как никогда мотивирован на чемпионат мира».
Лукаку забил 89 голов за Бельгию. 33-летний нападающий провел на поле в этом сезоне всего около часа и последние несколько месяцев боролся с травмой подколенного сухожилия.
