  4. «Он уникален». В сборную Бельгии вызвали форварда с 64 минутами за сезон
15 мая 2026, 23:56 | Обновлено 16 мая 2026, 00:51
«Он уникален». В сборную Бельгии вызвали форварда с 64 минутами за сезон

Ромелу Лукаку получил вызов на чемпионат мира, несмотря на отсутствие игровой практики

Getty Images/Global Images Ukraine. Ромелу Лукаку

Сборная Бельгии не может позволить себе обойтись без Ромелу Лукаку на чемпионате мира, заявил тренер национальной команды Руди Гарсия, объясняя включение лучшего бомбардира в истории сборной в финальную заявку на чемпионат мира.

«Он наш лучший бомбардир, а также важный лидер. Мы не можем без него обойтись. Я не могу сказать, какую роль он будет играть, но он уже тренируется, чтобы как можно лучше восстановиться», – сказал тренер на пресс-конференции после объявления состава.

«В футболе есть только один Ромелу Лукаку. Он уникален. Никто другой не может с ним сравниться. И он будет как никогда мотивирован на чемпионат мира».

Лукаку забил 89 голов за Бельгию. 33-летний нападающий провел на поле в этом сезоне всего около часа и последние несколько месяцев боролся с травмой подколенного сухожилия.

Руслан Полищук Источник: Reuters
