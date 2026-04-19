Возвращение блудного сына. Звезда Наполи выбрал футбол

Ромелу Лукаку наконец-то вернется в «Наполи» после конфликта с клубом, в результате которого он был оштрафован за неявку на тренировку в марте. Бельгиец приступит к занятиям в «Наполи» в понедельник перед заключительными пятью матчами сезона Серии А 2025/26. Он сообщил о своем решении клубу через своего агента.

Травма подколенного сухожилия отняла у форварда практически весь сезон, ведь он выходил только на замену и суммарно провел на поле 64 минуты. В марте Лукаку вызвали в сборную Бельгии, но и там не удалось проявить себя из-за мышечной травмы, однако и в расположение клуба Ромелу не вернулся, восстанавливаюсь на родине и попав на штрафные санкции от «Наполи». Через месяц 32-летний футболист все же хочет вернуться.

Контракт Ромелу Лукаку с «Наполи» рассчитан еще на сезон. Его трансферная стоимость оценивается в 12 млн евро.