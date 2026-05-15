15.05.2026 21:45 – FT 3 : 0
Бельгия15 мая 2026, 23:38 | Обновлено 15 мая 2026, 23:40
22
0
Сенсация: Левен дома разбил Антверпен
Хозяева поля добыли победу со счетом 3:0
В пятницу, 15 мая, состоялся матч 8-го тура плей-офф II чемпионата Бельгии.
В рамках поединка встретились «Левен» и «Антверпен».
Хозяева поля довольно неожиданно разбили своего соперника со сечтом 3:0.
Чемпионат Бельгии. Плей-офф II. 8-й тур
Левен – Антверпен – 3:0
Голы: Траоре, 34, Счриверс, 43, Теклаб, 53
|Плей-офф II
|Игры И
|В
|Н
|П
|З-П
|Форма
|Очки О
|1
|Генк
|37
|14
|12
|11
|55 - 53
|16.05.26 19:15 Стандард - Генк10.05.26 Генк 3:0 Вестерло02.05.26 Шарлеруа 2:0 Генк25.04.26 Генк 1:1 Стандард21.04.26 Генк 1:1 Шарлеруа18.04.26 Вестерло 1:2 Генк
|33
|2
|Стандард
|37
|15
|8
|14
|42 - 43
|16.05.26 19:15 Стандард - Генк08.05.26 Стандард 2:1 Ауд-Хеверле03.05.26 Антверпен 0:5 Стандард25.04.26 Генк 1:1 Стандард21.04.26 Стандард 1:2 Антверпен18.04.26 Шарлеруа 1:2 Стандард
|33
|3
|Вестерло
|37
|13
|10
|14
|48 - 53
|16.05.26 17:00 Шарлеруа - Вестерло10.05.26 Генк 3:0 Вестерло02.05.26 Вестерло 3:3 Ауд-Хеверле25.04.26 Вестерло 2:4 Антверпен21.04.26 Ауд-Хеверле 0:2 Вестерло18.04.26 Вестерло 1:2 Генк
|30
|4
|Шарлеруа
|37
|13
|8
|16
|47 - 48
|16.05.26 17:00 Шарлеруа - Вестерло10.05.26 Антверпен 0:1 Шарлеруа02.05.26 Шарлеруа 2:0 Генк25.04.26 Ауд-Хеверле 0:2 Шарлеруа21.04.26 Генк 1:1 Шарлеруа18.04.26 Шарлеруа 1:2 Стандард
|30
|5
|Антверпен
|38
|12
|8
|18
|41 - 48
|19.05.26 21:30 Генк - Антверпен15.05.26 Ауд-Хеверле 3:0 Антверпен10.05.26 Антверпен 0:1 Шарлеруа03.05.26 Антверпен 0:5 Стандард25.04.26 Вестерло 2:4 Антверпен21.04.26 Стандард 1:2 Антверпен
|27
|6
|Ауд-Хеверле
|38
|10
|9
|19
|40 - 57
|19.05.26 21:30 Шарлеруа - Ауд-Хеверле15.05.26 Ауд-Хеверле 3:0 Антверпен08.05.26 Стандард 2:1 Ауд-Хеверле02.05.26 Вестерло 3:3 Ауд-Хеверле25.04.26 Ауд-Хеверле 0:2 Шарлеруа21.04.26 Ауд-Хеверле 0:2 Вестерло
|22
