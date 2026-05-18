Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Ультрас Динамо отреагировали на то, что Ребров помог Ермаку деньгами
Украина. Премьер лига
18 мая 2026, 09:02 |
1729
3

Ультрас Динамо отреагировали на то, что Ребров помог Ермаку деньгами

Бывший тренер сборной Украины внес залог в размере 30 млн грн

18 мая 2026, 09:02 |
1729
3 Comments
Ультрас Динамо отреагировали на то, что Ребров помог Ермаку деньгами
УАФ. Сергей Ребров

Ультрас «Динамо» WBC отреагировали на информацию о том, что бывший главный тренер сборной Украины Сергей Ребров внес 30 миллионов гривен залога за бывшего главу Офиса президента Андрея Ермака.

На своем YouTube-канале фанатская группировка опубликовала резкий пост в адрес экс-наставника сборной. В сообщении говорится:

«Был любимцем трибун. Наш герой Сергей Ребров сбросил денег за воров. До свидания, будь здоров».

22 апреля Сергей Ребров был уволен с поста главного тренера сборной Украины. Ребров возглавлял сборную с 2023 года. Тренер не смог вывести команду на чемпионат мира 2026 года – у него действовал контракт до 30 июля 2026 года.

Ранее известный в прошлом тренер и футболист Йожеф Сабо нашел замену Сергею Реброву на посту главного тренера сборной Украины. Бывший тренер главной команды страны выдвинул кандидатуру Мирона Маркевича, последним местом работы которого были «Карпаты».

По теме:
УАФ представит главного тренера сборной Украины, который заменит Реброва
Динамо и Шахтеру советуют подписать футболистов из европейского топ-клуба
Динамо вышло с обращением перед финалом Кубка Украины против Чернигова
Сергей Ребров Андрей Ермак Динамо Киев ультрас Динамо ультрас
Дмитрий Олийченко Источник: YouTube
Оцените материал
(17)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

В Испании оценили игру Цыганкова после поражения Жироны от Атлетико
Футбол | 18 мая 2026, 08:51 0
В Испании оценили игру Цыганкова после поражения Жироны от Атлетико
В Испании оценили игру Цыганкова после поражения Жироны от Атлетико

Каталонский клуб опустился в зону вылета после неудачи в матче 37-го тура чемпионата Испании

Турнирная таблица УПЛ. Основная интрига – борьба за серебро и бронзу
Футбол | 17 мая 2026, 21:17 6
Турнирная таблица УПЛ. Основная интрига – борьба за серебро и бронзу
Турнирная таблица УПЛ. Основная интрига – борьба за серебро и бронзу

В статусе чемпиона Украины Шахтер нанес поражение Кривбассу

Мбаппе выбрал нового тренера для мадридского Реала
Футбол | 18.05.2026, 04:16
Мбаппе выбрал нового тренера для мадридского Реала
Мбаппе выбрал нового тренера для мадридского Реала
В Италии сообщили, что Шевченко принял решение по поводу Маркевича
Футбол | 18.05.2026, 04:02
В Италии сообщили, что Шевченко принял решение по поводу Маркевича
В Италии сообщили, что Шевченко принял решение по поводу Маркевича
ЧМ по хоккею. Швеция бьет Данию, сборная Австрии удивляет
Хоккей | 17.05.2026, 21:59
ЧМ по хоккею. Швеция бьет Данию, сборная Австрии удивляет
ЧМ по хоккею. Швеция бьет Данию, сборная Австрии удивляет
Комментарии 3
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Ультрас шлюхтьора тихенько дихають в тряпочку .
Ответить
+1
Показать Скрыть 2 ответа
Популярные новости
Александр УСИК: «Нам удалось это сделать. Будет бой»
Александр УСИК: «Нам удалось это сделать. Будет бой»
17.05.2026, 07:40 2
Бокс
Императрица Рима. Свитолина переиграла Гауфф и завоевала трофей WTA 1000!
Императрица Рима. Свитолина переиграла Гауфф и завоевала трофей WTA 1000!
16.05.2026, 22:00 183
Теннис
Этому положен конец. Панатинаикос выступил с заявлением о Реброве
Этому положен конец. Панатинаикос выступил с заявлением о Реброве
16.05.2026, 10:11 13
Футбол
Моуриньо и Реал обсудили судьбу Андрея Лунина
Моуриньо и Реал обсудили судьбу Андрея Лунина
16.05.2026, 08:55 6
Футбол
Турнирная таблица УПЛ. Динамо взяло три очка и сохранило шансы на 3-е место
Турнирная таблица УПЛ. Динамо взяло три очка и сохранило шансы на 3-е место
17.05.2026, 06:23 8
Футбол
Поединка не будет. Усик отказался от боя за сумасшедшие деньги
Поединка не будет. Усик отказался от боя за сумасшедшие деньги
17.05.2026, 08:14 1
Бокс
Элина Свитолина – Коко Гауфф. Финал WTA 1000 в Риме. Видеообзор матча
Элина Свитолина – Коко Гауфф. Финал WTA 1000 в Риме. Видеообзор матча
16.05.2026, 22:12 1
Теннис
Пономаренко хочет купить клуб из Лондона. Известна сумма предложения
Пономаренко хочет купить клуб из Лондона. Известна сумма предложения
17.05.2026, 07:38 23
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем