Ультрас Динамо отреагировали на то, что Ребров помог Ермаку деньгами
Бывший тренер сборной Украины внес залог в размере 30 млн грн
Ультрас «Динамо» WBC отреагировали на информацию о том, что бывший главный тренер сборной Украины Сергей Ребров внес 30 миллионов гривен залога за бывшего главу Офиса президента Андрея Ермака.
На своем YouTube-канале фанатская группировка опубликовала резкий пост в адрес экс-наставника сборной. В сообщении говорится:
«Был любимцем трибун. Наш герой Сергей Ребров сбросил денег за воров. До свидания, будь здоров».
22 апреля Сергей Ребров был уволен с поста главного тренера сборной Украины. Ребров возглавлял сборную с 2023 года. Тренер не смог вывести команду на чемпионат мира 2026 года – у него действовал контракт до 30 июля 2026 года.
Ранее известный в прошлом тренер и футболист Йожеф Сабо нашел замену Сергею Реброву на посту главного тренера сборной Украины. Бывший тренер главной команды страны выдвинул кандидатуру Мирона Маркевича, последним местом работы которого были «Карпаты».
