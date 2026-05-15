У Барселоны есть один день, чтобы оставить Левандовски

Суббота, 16 мая, может стать ключевым днем для будущего Роберта Левандовски в «Барселоне». Польский форвард проведет последнюю встречу с главным тренером Ханси Фликом, на которой обсудит свое будущее.

В настоящее время 37-летний футболист считает, что на 95% покинул клуб, его контракт истекает 30 июня. Если ситуация не изменится, Левандовски может попрощаться с болельщиками «Барселоны» перед началом воскресного матча против «Бетиса» на «Камп Ноу».

Роберт Левандовски провел в Каталонии четыре сезона и завоевал семь трофеев.