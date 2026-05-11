Левандовски об уходе из Барселоны: «Готов играть в более слабом чемпионате»

Форвард Барселоны Роберт Левандовски, скорее всего, покинет каталонскую команду, однако завершать карьеру после текущего сезона не готов.

«Я готов играть в более слабом чемпионате, рассмотрю этот вариант. Понимаю, что мне почти 38 лет, но я чувствую себя хорошо. У меня еще есть время до завершения контракта с Барселоной. Возможно, появятся новые варианты».

«Я знаю одно: намерен продолжать карьеру», – сказал Левандовски.

В нынешнем сезоне игрок забил 18 голов и сделал 4 результативные передачи.