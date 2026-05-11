Испания11 мая 2026, 18:29 | Обновлено 11 мая 2026, 18:51
Левандовски об уходе из Барселоны: «Готов играть в более слабом чемпионате»
Форвард покинет команду
Форвард Барселоны Роберт Левандовски, скорее всего, покинет каталонскую команду, однако завершать карьеру после текущего сезона не готов.
«Я готов играть в более слабом чемпионате, рассмотрю этот вариант. Понимаю, что мне почти 38 лет, но я чувствую себя хорошо. У меня еще есть время до завершения контракта с Барселоной. Возможно, появятся новые варианты».
«Я знаю одно: намерен продолжать карьеру», – сказал Левандовски.
В нынешнем сезоне игрок забил 18 голов и сделал 4 результативные передачи.
сраный европеец , понимает как вести себя адекватно ! наши бы очко рвали лишь бы сидеть на ЗП и не делать нифига
