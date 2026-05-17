Украина. Премьер лига
17 мая 2026, 07:00
Буткевич вышел с заявлением после скандала в матче Полесья

Президент клуба высказался о судействе

Getty Images/Global Images Ukraine. Геннадий Буткевич

Президент житомирского «Полесья» Геннадий Буткевич высказался о необходимости реформы украинского судейства.

– В последнее время активно обсуждается тема судейской реформы. Довольны ли вы тем, как сейчас развивается этот процесс?

– Я рассчитываю, что рабочая группа сможет предложить качественный вариант реформы для украинского футбола.

«Полесью» нужна прозрачная и честная для всех система судейства, а не лояльность арбитров к «Полесью».

Даже в нашей последней игре есть большие сомнения относительно пенальти, который был назначен в ворота «Эпицентра» в пользу «Полесья». Это решение арбитра лишь подтверждает: реформа арбитража в Украине является срочной и жизненно необходимой.

судейство чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Полесье Житомир Эпицентр Каменец-Подольский Полесье - Эпицентр Геннадий Буткевич
Дмитрий Олийченко Источник: ФК Полесье
Продолжает давить на судей. Достаточно лицемерно и лживо. Не замечая ошибки судей в свою пользу и замечая ошибки в пользу соперников там, где их нет. И чем больше он будет кричать и сучить ножками о плохом судействе, тем хуже будут играть волки. Тренд уже есть. Налицо.
