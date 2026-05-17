Буткевич вышел с заявлением после скандала в матче Полесья

Президент житомирского «Полесья» Геннадий Буткевич высказался о необходимости реформы украинского судейства.

– В последнее время активно обсуждается тема судейской реформы. Довольны ли вы тем, как сейчас развивается этот процесс?

– Я рассчитываю, что рабочая группа сможет предложить качественный вариант реформы для украинского футбола.

«Полесью» нужна прозрачная и честная для всех система судейства, а не лояльность арбитров к «Полесью».

Даже в нашей последней игре есть большие сомнения относительно пенальти, который был назначен в ворота «Эпицентра» в пользу «Полесья». Это решение арбитра лишь подтверждает: реформа арбитража в Украине является срочной и жизненно необходимой.