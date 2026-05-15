Какое место занимает Жирона в Ла Лиге? Календарь команды Мичела

«Жирона» располагается на 16-й позиции турнирной таблицы чемпионата Испании после 36 сыгранных матчей – в активе подопечных Мичела 45 пунктов.

Отрыв от 18-го места, начиная с которого команды отправляются в Сегунду, составляет всего один пункт. Интрига в борьбу за выживание в чемпионате Испании накалена до предела.

«Жирону» в 37-м и 38-м турах ожидают очень непростые соперники:

«Атлетико» Мадрид – «Жирона» (17.05, 20:00 по Киеву)

«Жирона» – «Эльче» (23.05, 22:00 по Киеву)

В составе каталонской команды выступают сразу три украинца: вратарь Владислав Крапивцов, вингер Виктор Цыганков и форвард Владислав Ванат.