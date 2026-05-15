Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Какое место занимает Жирона в Ла Лиге? Календарь команды Мичела
15 мая 2026, 21:43 |
Каталонской команде предстоит сыграть с «Атлетико» и «Эльче»

Getty Images/Global Images Ukraine. Жирона

«Жирона» располагается на 16-й позиции турнирной таблицы чемпионата Испании после 36 сыгранных матчей – в активе подопечных Мичела 45 пунктов.

Отрыв от 18-го места, начиная с которого команды отправляются в Сегунду, составляет всего один пункт. Интрига в борьбу за выживание в чемпионате Испании накалена до предела.

«Жирону» в 37-м и 38-м турах ожидают очень непростые соперники:

  • «Атлетико» Мадрид – «Жирона» (17.05, 20:00 по Киеву)
  • «Жирона» – «Эльче» (23.05, 22:00 по Киеву)

В составе каталонской команды выступают сразу три украинца: вратарь Владислав Крапивцов, вингер Виктор Цыганков и форвард Владислав Ванат.

Команда Игры И В Н П З-П Форма Очки О
1 Барселона 36 30 1 5 91 - 32 17.05.26 22:15 Барселона - Бетис13.05.26 Алавес 1:0 Барселона10.05.26 Барселона 2:0 Реал Мадрид02.05.26 Осасуна 1:2 Барселона25.04.26 Хетафе 0:2 Барселона22.04.26 Барселона 1:0 Сельта 91
2 Реал Мадрид 36 25 5 6 72 - 33 17.05.26 20:00 Севилья - Реал Мадрид14.05.26 Реал Мадрид 2:0 Реал Овьедо10.05.26 Барселона 2:0 Реал Мадрид03.05.26 Эспаньол 0:2 Реал Мадрид24.04.26 Бетис 1:1 Реал Мадрид21.04.26 Реал Мадрид 2:1 Алавес 80
3 Вильярреал 36 21 6 9 67 - 43 17.05.26 20:00 Райо Вальекано - Вильярреал13.05.26 Вильярреал 2:3 Севилья10.05.26 Мальорка 1:1 Вильярреал02.05.26 Вильярреал 5:1 Леванте26.04.26 Вильярреал 2:1 Сельта23.04.26 Реал Овьедо 1:1 Вильярреал 69
4 Атлетико Мадрид 36 20 6 10 60 - 39 17.05.26 20:00 Атлетико Мадрид - Жирона12.05.26 Осасуна 1:2 Атлетико Мадрид09.05.26 Атлетико Мадрид 0:1 Сельта02.05.26 Валенсия 0:2 Атлетико Мадрид25.04.26 Атлетико Мадрид 3:2 Атлетик Бильбао22.04.26 Эльче 3:2 Атлетико Мадрид 66
5 Бетис 36 14 15 7 56 - 44 17.05.26 22:15 Барселона - Бетис12.05.26 Бетис 2:1 Эльче09.05.26 Реал Сосьедад 2:2 Бетис03.05.26 Бетис 3:0 Реал Овьедо24.04.26 Бетис 1:1 Реал Мадрид21.04.26 Жирона 2:3 Бетис 57
6 Сельта 36 13 11 12 51 - 47 17.05.26 20:00 Атлетик Бильбао - Сельта12.05.26 Сельта 2:3 Леванте09.05.26 Атлетико Мадрид 0:1 Сельта03.05.26 Сельта 3:1 Эльче26.04.26 Вильярреал 2:1 Сельта22.04.26 Барселона 1:0 Сельта 50
7 Хетафе 36 14 6 16 31 - 37 17.05.26 20:00 Эльче - Хетафе13.05.26 Хетафе 3:1 Мальорка10.05.26 Реал Овьедо 0:0 Хетафе03.05.26 Хетафе 0:2 Райо Вальекано25.04.26 Хетафе 0:2 Барселона22.04.26 Реал Сосьедад 0:1 Хетафе 48
8 Реал Сосьедад 36 11 12 13 55 - 56 17.05.26 20:00 Реал Сосьедад - Валенсия14.05.26 Жирона 1:1 Реал Сосьедад09.05.26 Реал Сосьедад 2:2 Бетис04.05.26 Севилья 1:0 Реал Сосьедад26.04.26 Райо Вальекано 3:3 Реал Сосьедад22.04.26 Реал Сосьедад 0:1 Хетафе 45
9 Атлетик Бильбао 36 13 5 18 40 - 53 17.05.26 20:00 Атлетик Бильбао - Сельта13.05.26 Эспаньол 2:0 Атлетик Бильбао10.05.26 Атлетик Бильбао 0:1 Валенсия02.05.26 Алавес 2:4 Атлетик Бильбао25.04.26 Атлетико Мадрид 3:2 Атлетик Бильбао21.04.26 Атлетик Бильбао 1:0 Осасуна 44
10 Райо Вальекано 36 10 14 12 37 - 43 17.05.26 20:00 Райо Вальекано - Вильярреал14.05.26 Валенсия 1:1 Райо Вальекано11.05.26 Райо Вальекано 1:1 Жирона03.05.26 Хетафе 0:2 Райо Вальекано26.04.26 Райо Вальекано 3:3 Реал Сосьедад23.04.26 Райо Вальекано 1:0 Эспаньол 44
11 Валенсия 36 11 10 15 39 - 51 17.05.26 20:00 Реал Сосьедад - Валенсия14.05.26 Валенсия 1:1 Райо Вальекано10.05.26 Атлетик Бильбао 0:1 Валенсия02.05.26 Валенсия 0:2 Атлетико Мадрид25.04.26 Валенсия 2:1 Жирона21.04.26 Мальорка 1:1 Валенсия 43
12 Севилья 36 12 7 17 46 - 58 17.05.26 20:00 Севилья - Реал Мадрид13.05.26 Вильярреал 2:3 Севилья09.05.26 Севилья 2:1 Эспаньол04.05.26 Севилья 1:0 Реал Сосьедад26.04.26 Осасуна 2:1 Севилья23.04.26 Леванте 2:0 Севилья 43
13 Осасуна 36 11 9 16 43 - 47 17.05.26 20:00 Осасуна - Эспаньол12.05.26 Осасуна 1:2 Атлетико Мадрид08.05.26 Леванте 3:2 Осасуна02.05.26 Осасуна 1:2 Барселона26.04.26 Осасуна 2:1 Севилья21.04.26 Атлетик Бильбао 1:0 Осасуна 42
14 Эспаньол 36 11 9 16 40 - 53 17.05.26 20:00 Осасуна - Эспаньол13.05.26 Эспаньол 2:0 Атлетик Бильбао09.05.26 Севилья 2:1 Эспаньол03.05.26 Эспаньол 0:2 Реал Мадрид27.04.26 Эспаньол 0:0 Леванте23.04.26 Райо Вальекано 1:0 Эспаньол 42
15 Жирона 36 9 13 14 38 - 53 17.05.26 20:00 Атлетико Мадрид - Жирона14.05.26 Жирона 1:1 Реал Сосьедад11.05.26 Райо Вальекано 1:1 Жирона01.05.26 Жирона 0:1 Мальорка25.04.26 Валенсия 2:1 Жирона21.04.26 Жирона 2:3 Бетис 40
16 Алавес 36 10 10 16 42 - 54 17.05.26 20:00 Реал Овьедо - Алавес13.05.26 Алавес 1:0 Барселона09.05.26 Эльче 1:1 Алавес02.05.26 Алавес 2:4 Атлетик Бильбао25.04.26 Алавес 2:1 Мальорка21.04.26 Реал Мадрид 2:1 Алавес 40
17 Эльче 36 9 12 15 47 - 56 17.05.26 20:00 Эльче - Хетафе12.05.26 Бетис 2:1 Эльче09.05.26 Эльче 1:1 Алавес03.05.26 Сельта 3:1 Эльче26.04.26 Реал Овьедо 1:2 Эльче22.04.26 Эльче 3:2 Атлетико Мадрид 39
18 Мальорка 36 10 9 17 44 - 55 17.05.26 20:00 Леванте - Мальорка13.05.26 Хетафе 3:1 Мальорка10.05.26 Мальорка 1:1 Вильярреал01.05.26 Жирона 0:1 Мальорка25.04.26 Алавес 2:1 Мальорка21.04.26 Мальорка 1:1 Валенсия 39
19 Леванте 36 10 9 17 44 - 59 17.05.26 20:00 Леванте - Мальорка12.05.26 Сельта 2:3 Леванте08.05.26 Леванте 3:2 Осасуна02.05.26 Вильярреал 5:1 Леванте27.04.26 Эспаньол 0:0 Леванте23.04.26 Леванте 2:0 Севилья 39
20 Реал Овьедо 36 6 11 19 26 - 56 17.05.26 20:00 Реал Овьедо - Алавес14.05.26 Реал Мадрид 2:0 Реал Овьедо10.05.26 Реал Овьедо 0:0 Хетафе03.05.26 Бетис 3:0 Реал Овьедо26.04.26 Реал Овьедо 1:2 Эльче23.04.26 Реал Овьедо 1:1 Вильярреал 29
Полная таблица

Жирона чемпионат Испании по футболу Ла Лига Виктор Цыганков Владислав Ванат Владислав Крапивцов
Даниил Кирияка
Три очки іще наберуть. Може в вистачить. 
З нашим динамівським менталітетом невдах , наші допоможуть жироні вийти в єврокубки
