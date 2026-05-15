Барселона в шаге от рекорда, который нельзя улучшить

«Барселона» может выиграть все домашние матчи сезона
«Барселона» может установить очередной рекорд в своей богатой истории. И это достижение нельзя будет улучшить. Если команда Ханса-Дитера Флика обыграет «Бетис» на «Камп Ноу» в воскресенье, в таком случае станет первой командой в истории, которая выиграет все 19 домашних матчей в 38-матчевом сезоне Ла Лиги.
Домашние результаты «Барселоны»:
◉ 6-0 против «Валенсии»
◉ 3-0 против «Хетафе»
◉ 2-1 против «Реал Сосьедада»
◉ 2-1 против «Жироны»
◉ 3-1 против «Эльче»
◉ 4-0 против «Атлетика»
◉ 3-1 против «Алавеса»
◉ 3-1 против «Атлетико»
◉ 2-0 против «Осасуны»
◉ 3-0 против «Овьедо»
◉ 3-0 против «Мальорки»
◉ 3-0 против «Леванте»
◉ 4-1 против «Вильярреала»
◉ 5-2 против «Севильи»
◉ 1-0 против «Райо Вальекано»
◉ 4-1 против «Эспаньола»
◉ 1-0 против «Сельты»
◉ 2-0 против «Реала».
