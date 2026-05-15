ФОТО. Чемпионская вечеринка Барселоны: два ночных клуба и другое
Игроки Барселоны праздновали победу над Реалом до глубокой ночи
Победа «Барселоны» над «Реалом» стала идеальным сценарием для оформления чемпионства в Ла Лиге, пишет издание The Athletic.
Еще до матча на «Камп Ноу» обсуждали проблемы «Реала», включая конфликт между Тчуамени и Вальверде. Журналистам даже раздавали попкорн, намекая на «шоу».
Команда Ханси Флика быстро решила исход встречи, поведя 2:0 уже к 18-й минуте после голов Решфорда и Торреса.
После финального свистка игроки подбрасывали Флика в воздух. В тот день тренер узнал о смерти отца.
После празднования на поле футболисты отправились по ночным клубам Барселоны. Ламин Ямаль выбрал клуб Boris, а Педри, Дани Ольмо и Эрик Гарсия поехали туда на велосипедах городского проката.
Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram-канале LIFESTYLE на Sport.ua
Войцех Щенсны гулял по улицам в ковбойской шляпе под кричалки фанатов «Szczesny fumador».
На следующий день состоялся пятичасовой чемпионский парад. По данным властей, на улицы Барселоны вышли около 750 тысяч болельщиков.
Фанаты бросали игрокам шарфы, флаги и даже каталонскую колбасу «fuet» для автографов. Пау Кубарси расписался на колбасе, а Педри – на бананах с Канарских островов.
В конце праздника Рональд Араухо запел: «Быть фанатом Барсы – лучшее, что есть», и тысячи болельщиков подхватили песню.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Юлия Палько зажигает в Лиге 1
Желсон Дала по документам – 16-летний футболист