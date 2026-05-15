ФОТО. Чемпионская вечеринка Барселоны: два ночных клуба и другое

Победа «Барселоны» над «Реалом» стала идеальным сценарием для оформления чемпионства в Ла Лиге, пишет издание The Athletic.

Еще до матча на «Камп Ноу» обсуждали проблемы «Реала», включая конфликт между Тчуамени и Вальверде. Журналистам даже раздавали попкорн, намекая на «шоу».

Команда Ханси Флика быстро решила исход встречи, поведя 2:0 уже к 18-й минуте после голов Решфорда и Торреса.

После финального свистка игроки подбрасывали Флика в воздух. В тот день тренер узнал о смерти отца.

После празднования на поле футболисты отправились по ночным клубам Барселоны. Ламин Ямаль выбрал клуб Boris, а Педри, Дани Ольмо и Эрик Гарсия поехали туда на велосипедах городского проката.

Войцех Щенсны гулял по улицам в ковбойской шляпе под кричалки фанатов «Szczesny fumador».

На следующий день состоялся пятичасовой чемпионский парад. По данным властей, на улицы Барселоны вышли около 750 тысяч болельщиков.

Фанаты бросали игрокам шарфы, флаги и даже каталонскую колбасу «fuet» для автографов. Пау Кубарси расписался на колбасе, а Педри – на бананах с Канарских островов.

В конце праздника Рональд Араухо запел: «Быть фанатом Барсы – лучшее, что есть», и тысячи болельщиков подхватили песню.