  4. Чемпионат Саудовской Аравии: победа Дамака. ничья Аль-Таавуна и Аль-Рияда
Саудовская Аравия
15 мая 2026, 23:00 | Обновлено 15 мая 2026, 23:05
Чемпионат Саудовской Аравии: победа Дамака. ничья Аль-Таавуна и Аль-Рияда

Состоялось 2 матча 33-го тура Про-лиги

Дамак

В пятницу, 15 мая, состоялись матчи 34-го тура чемпионата Саудовской Аравии.

Было проведено два поединка.

Чемпионат Саудовской Аравии 33-й тур

Дамак – Аль-Фейха – 3:0

Голы: Силла, 16, Бедран, 53, 77

Аль-Таавун – Аль-Рияд – 1:1

Голы: Мартинес, 67 (пенальти) – Антунеш, 61

Команда Игры И В Н П З-П Форма Очки О
1 Аль-Наср Эр-Рияд 33 27 2 4 87 - 27 21.05.26 21:00 Аль-Наср Эр-Рияд - Дамак12.05.26 Аль-Наср Эр-Рияд 1:1 Аль-Хиляль07.05.26 Аль-Шабаб Эр-Рияд 2:4 Аль-Наср Эр-Рияд03.05.26 Аль-Кадaсиа 3:1 Аль-Наср Эр-Рияд29.04.26 Аль-Наср Эр-Рияд 2:0 Аль-Ахли Джидда15.04.26 Аль-Наср Эр-Рияд 1:0 Аль-Иттифак 83
2 Аль-Хиляль 32 23 9 0 82 - 27 16.05.26 19:05 Аль-Хиляль - Неом12.05.26 Аль-Наср Эр-Рияд 1:1 Аль-Хиляль05.05.26 Аль-Халидж 1:2 Аль-Хиляль02.05.26 Аль-Хазм 0:3 Аль-Хиляль28.04.26 Аль-Хиляль 1:0 Дамак08.04.26 Аль-Хиляль 6:0 Аль-Холуд 78
3 Аль-Ахли Джидда 32 23 6 3 64 - 24 16.05.26 21:00 Аль-Ахли Джидда - Аль-Холуд11.05.26 Аль-Таавун 1:2 Аль-Ахли Джидда06.05.26 Аль-Ахли Джидда 3:1 Аль-Фатех03.05.26 Аль-Ахли Джидда 4:0 Аль-Ахдуд29.04.26 Аль-Наср Эр-Рияд 2:0 Аль-Ахли Джидда08.04.26 Аль-Фейха 1:1 Аль-Ахли Джидда 75
4 Аль-Кадaсиа 33 22 8 3 78 - 33 21.05.26 21:00 Аль-Иттихад - Аль-Кадaсиа14.05.26 Аль-Кадaсиа 2:0 Аль-Хазм09.05.26 Аль-Фейха 1:2 Аль-Кадaсиа03.05.26 Аль-Кадaсиа 3:1 Аль-Наср Эр-Рияд29.04.26 Аль-Рияд 0:4 Аль-Кадaсиа14.04.26 Аль-Кадaсиа 2:2 Аль-Шабаб Эр-Рияд 74
5 Аль-Иттихад 32 16 7 9 52 - 40 17.05.26 21:00 Аль-Шабаб Эр-Рияд - Аль-Иттихад14.05.26 Аль-Иттифак 1:3 Аль-Иттихад10.05.26 Аль-Иттихад 2:1 Дамак04.05.26 Аль-Иттихад 0:0 Аль-Холуд29.04.26 Аль-Таавун 0:2 Аль-Иттихад08.04.26 Аль-Иттихад 3:4 Неом 55
6 Аль-Таавун 33 15 8 10 59 - 44 21.05.26 21:00 Аль-Хазм - Аль-Таавун15.05.26 Аль-Таавун 1:1 Аль-Рияд11.05.26 Аль-Таавун 1:2 Аль-Ахли Джидда03.05.26 Аль-Шабаб Эр-Рияд 1:5 Аль-Таавун29.04.26 Аль-Таавун 0:2 Аль-Иттихад23.04.26 Аль-Наджма 1:2 Аль-Таавун 53
7 Аль-Иттифак 33 14 7 12 50 - 54 21.05.26 21:00 Неом - Аль-Иттифак14.05.26 Аль-Иттифак 1:3 Аль-Иттихад09.05.26 Аль-Халидж 0:5 Аль-Иттифак04.05.26 Аль-Иттифак 0:0 Аль-Наджма30.04.26 Аль-Ахдуд 1:3 Аль-Иттифак15.04.26 Аль-Наср Эр-Рияд 1:0 Аль-Иттифак 49
8 Неом 32 12 8 12 42 - 45 16.05.26 19:05 Аль-Хиляль - Неом11.05.26 Неом 2:1 Аль-Шабаб Эр-Рияд02.05.26 Аль-Фатех 2:2 Неом28.04.26 Неом 1:1 Аль-Хазм11.04.26 Аль-Наджма 2:1 Неом08.04.26 Аль-Иттихад 3:4 Неом 44
9 Аль-Хазм 33 10 9 14 36 - 57 21.05.26 21:00 Аль-Хазм - Аль-Таавун14.05.26 Аль-Кадaсиа 2:0 Аль-Хазм09.05.26 Аль-Наджма 2:2 Аль-Хазм02.05.26 Аль-Хазм 0:3 Аль-Хиляль28.04.26 Неом 1:1 Аль-Хазм24.04.26 Аль-Хазм 2:1 Аль-Рияд 39
10 Аль-Фейха 33 10 8 15 41 - 53 21.05.26 21:00 Аль-Фейха - Аль-Хиляль15.05.26 Дамак 3:0 Аль-Фейха09.05.26 Аль-Фейха 1:2 Аль-Кадaсиа04.05.26 Аль-Фейха 4:2 Аль-Рияд30.04.26 Аль-Холуд 1:1 Аль-Фейха11.04.26 Аль-Хазм 2:0 Аль-Фейха 38
11 Аль-Халидж 32 10 7 15 52 - 55 16.05.26 19:05 Аль-Ахдуд - Аль-Халидж09.05.26 Аль-Халидж 0:5 Аль-Иттифак05.05.26 Аль-Халидж 1:2 Аль-Хиляль02.05.26 Дамак 0:2 Аль-Халидж28.04.26 Аль-Халидж 3:1 Аль-Наджма24.04.26 Аль-Фатех 1:0 Аль-Халидж 37
12 Аль-Фатех 33 9 9 15 41 - 55 21.05.26 21:00 Аль-Холуд - Аль-Фатех14.05.26 Аль-Фатех 2:0 Аль-Наджма10.05.26 Аль-Рияд 1:0 Аль-Фатех06.05.26 Аль-Ахли Джидда 3:1 Аль-Фатех02.05.26 Аль-Фатех 2:2 Неом28.04.26 Аль-Шабаб Эр-Рияд 1:1 Аль-Фатех 36
13 Аль-Холуд 32 9 5 18 39 - 58 16.05.26 21:00 Аль-Ахли Джидда - Аль-Холуд12.05.26 Аль-Холуд 0:0 Аль-Ахдуд04.05.26 Аль-Иттихад 0:0 Аль-Холуд30.04.26 Аль-Холуд 1:1 Аль-Фейха11.04.26 Аль-Таавун 1:2 Аль-Холуд08.04.26 Аль-Хиляль 6:0 Аль-Холуд 32
14 Аль-Шабаб Эр-Рияд 32 7 11 14 41 - 54 17.05.26 21:00 Аль-Шабаб Эр-Рияд - Аль-Иттихад11.05.26 Неом 2:1 Аль-Шабаб Эр-Рияд07.05.26 Аль-Шабаб Эр-Рияд 2:4 Аль-Наср Эр-Рияд03.05.26 Аль-Шабаб Эр-Рияд 1:5 Аль-Таавун28.04.26 Аль-Шабаб Эр-Рияд 1:1 Аль-Фатех14.04.26 Аль-Кадaсиа 2:2 Аль-Шабаб Эр-Рияд 32
15 Дамак 33 6 11 16 31 - 51 21.05.26 21:00 Аль-Наср Эр-Рияд - Дамак15.05.26 Дамак 3:0 Аль-Фейха10.05.26 Аль-Иттихад 2:1 Дамак02.05.26 Дамак 0:2 Аль-Халидж28.04.26 Аль-Хиляль 1:0 Дамак23.04.26 Дамак 2:0 Аль-Ахдуд 29
16 Аль-Рияд 33 6 9 18 34 - 63 21.05.26 21:00 Аль-Рияд - Аль-Ахдуд15.05.26 Аль-Таавун 1:1 Аль-Рияд10.05.26 Аль-Рияд 1:0 Аль-Фатех04.05.26 Аль-Фейха 4:2 Аль-Рияд29.04.26 Аль-Рияд 0:4 Аль-Кадaсиа24.04.26 Аль-Хазм 2:1 Аль-Рияд 27
17 Аль-Ахдуд 32 4 5 23 24 - 68 16.05.26 19:05 Аль-Ахдуд - Аль-Халидж12.05.26 Аль-Холуд 0:0 Аль-Ахдуд03.05.26 Аль-Ахли Джидда 4:0 Аль-Ахдуд30.04.26 Аль-Ахдуд 1:3 Аль-Иттифак23.04.26 Дамак 2:0 Аль-Ахдуд11.04.26 Аль-Ахдуд 0:2 Аль-Наср Эр-Рияд 17
18 Аль-Наджма 33 2 7 24 31 - 76 21.05.26 21:00 Аль-Наджма - Аль-Шабаб Эр-Рияд14.05.26 Аль-Фатех 2:0 Аль-Наджма09.05.26 Аль-Наджма 2:2 Аль-Хазм04.05.26 Аль-Иттифак 0:0 Аль-Наджма28.04.26 Аль-Халидж 3:1 Аль-Наджма23.04.26 Аль-Наджма 1:2 Аль-Таавун 13
Полная таблица

Битва за выживание. В Саудовской Аравии сыграно два ключевых матча
Саудовская Аравия. За тур до финиша обострилась борьба за третье место
