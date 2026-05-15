Шок для Шахтера. Африканская сборная объявила заявку на ЧМ-2026
Тунис не взял на мундиаль Алаа Грама
Главный тренер национальной сборной Туниса Сабри Лямуши объявил состав своей команды для участия в чемпионате мира 2026 года.
В список футболистов не вошел защитник донецкого «Шахтера» Алаа Грам. За каждый день пребывания игрока на мундиале клуб мог получать по 9000 евро от ФИФА.
На ЧМ-2026, который состоится в июне-июле 2026 года, сборная Туниса сыграет в одной группе со Швецией, Японией и Нидерландами.
Заявка сборной Туниса для участия в чемпионате мира 2026:
Вратари: Аймен Дамен («Сфакс»), Сабри Бен Хассен («Сахел»), Абдельмухид Чамах («Клуб Африкан»).
Защитники: Ян Валери («Янг Бойз»), Мутаз Неффати («Норчепинг»), Дилан Бронн («Серветт»), Раед Чихауи («Монастир»), Монтассар Талби («Лорьян»), Адем Арус («Касымпаша»), Омар Рекик («Марибор»), Али Абди («Ницца»), Мохамед Бен Хмида («Эсперанс Тунис»).
Полузащитники: Элис Шкири («Айнтрахт»), Анис Бен Слимане («Норвич»), Рани Хедира («Унион Берлин»), Мортада Бен Унас («Касымпаша»), Исмаэль Гарби («Аугсбург»), Мохамед Хадж-Махмуд («Лугано»), Ханнибал («Бернли»)
Нападающие: Элиас Саад («Ганновер»), Халиль Аяри («ПСЖ»), Элиас Ашури («Копенгаген»), Себастьян Тунекти («Селтик»), Хазем Мастури («Динамо» Москва), Фирас Чават («Клуб Африкан»), Райан Эллуми («Ванкувер»)
