ВИДЕО. «Он играл через боль». Де Росси восхищен Малиновским

Эпоха Руслана Малиновского в «Дженоа» подходит к концу — клуб официально объявил об уходе полузащитника сборной Украины.

Главный тренер «грифонов» Даниэле Де Росси на предматчевой пресс-конференции перед игрой с «Миланом» выступил с чрезвычайно эмоциональной речью об украинском полузащитнике.

На счету Руслана Малиновского в этом сезоне 34 матча в составе «Дженоа», 6 забитых мячей и 3 голевые передачи.

ВИДЕО. «Он играл, несмотря на боль». Де Росси в восторге от Малиновского