Динамо потеряло основного футболиста перед матчем УПЛ

16 мая в 13:00 по киевскому времени на стадионе имени Валерия Лобановского в Киеве начнется матч 29-го тура Украинской Премьер-лиги между «Полтавой» и «Динамо».

В этой встрече киевскому клубу не поможет центральный защитник Владислав Захарченко. В предыдущем матче с «Колосом» (2:1) игрок получил уже четвертую желтую карточку в этом сезоне чемпионата Украины, в связи с чем был дисквалифицирован на одну игру.

В сезоне 2025/26 Владислав Захарченко провел 14 матчей за взрослую команду киевского «Динамо», но не сумел отличиться результативными действиями. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 500 тысяч евро.