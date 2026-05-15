Без звезды АПЛ. Япония объявила заявку на чемпионат мира 2026
Турнир пропустит Каору Митома
Главный тренер национальной сборной Японии Хадзиме Мориясу объявил состав своей команды для участия в чемпионате мира 2026 года.
В список футболистов не вошел вингер «Брайтона» Каору Митома — игрок пропустит турнир из-за травмы.
На ЧМ-2026, который состоится в июне-июле 2026 года, сборная Японии сыграет в одной группе с Нидерландами, Тунисом и Швецией.
Заявка сборной Японии на участие в чемпионате мира 2026:
Вратари: Дзион Сузуки («Парма»), Кейсуке Осака («Санфречче Хиросима»), Томоки Хаякава («Касима Антлерс»).
Защитники: Юто Нагатомо («ФК Токио»), Такехиро Томиясу («Аякс»), Ко Итакура («Аякс»), Сёго Танигути («Синт-Тройден»), Хироки Ито («Бавария»), Юкинари Сугавара («Вердер»), Аюму Секо («Гавр»), Цуёси Ватанабе («Фейеноорд»), Дзюнносуке Сузуки («Копенгаген»).
Полузащитники: Ватару Эндо («Ливерпуль»), Джуня Ито («Генк»), Рицу Доан («Айнтрахт»), Даичи Камада («Кристал Пэлас»), Такефуса Кубо («Реал Сосьедад»), Ао Танака («Лидс»), Кейто Накамура («Реймс»), Кайшу Сано («Майнц»)
Нападающие: Аясе Уэда («Фейеноорд»), Дайдзен Маэда («Селтик»), Коки Огава («НЭК»), Юито Сузуки («Фрайбург»), Кейсуке Гото («Синт-Трейден»), Кенто Шиогаи («Вольфсбург»).
🔹𝗦𝗔𝗠𝗨𝗥𝗔𝗜 𝗕𝗟𝗨𝗘🔹— サッカー日本代表 🇯🇵 (@jfa_samuraiblue) May 15, 2026
