15 мая 2026, 19:42
Без звезды АПЛ. Япония объявила заявку на чемпионат мира 2026

Турнир пропустит Каору Митома

Главный тренер национальной сборной Японии Хадзиме Мориясу объявил состав своей команды для участия в чемпионате мира 2026 года.

В список футболистов не вошел вингер «Брайтона» Каору Митома — игрок пропустит турнир из-за травмы.

На ЧМ-2026, который состоится в июне-июле 2026 года, сборная Японии сыграет в одной группе с Нидерландами, Тунисом и Швецией.

Заявка сборной Японии на участие в чемпионате мира 2026:

Вратари: Дзион Сузуки («Парма»), Кейсуке Осака («Санфречче Хиросима»), Томоки Хаякава («Касима Антлерс»).

Защитники: Юто Нагатомо («ФК Токио»), Такехиро Томиясу («Аякс»), Ко Итакура («Аякс»), Сёго Танигути («Синт-Тройден»), Хироки Ито («Бавария»), Юкинари Сугавара («Вердер»), Аюму Секо («Гавр»), Цуёси Ватанабе («Фейеноорд»), Дзюнносуке Сузуки («Копенгаген»).

Полузащитники: Ватару Эндо («Ливерпуль»), Джуня Ито («Генк»), Рицу Доан («Айнтрахт»), Даичи Камада («Кристал Пэлас»), Такефуса Кубо («Реал Сосьедад»), Ао Танака («Лидс»), Кейто Накамура («Реймс»), Кайшу Сано («Майнц»)

Нападающие: Аясе Уэда («Фейеноорд»), Дайдзен Маэда («Селтик»), Коки Огава («НЭК»), Юито Сузуки («Фрайбург»), Кейсуке Гото («Синт-Трейден»), Кенто Шиогаи («Вольфсбург»).

