  4. Павел ПОЛЕГЕНЬКО: «После слов Валентина Белькевича чуть не расплакался»
Украина. Премьер лига
15 мая 2026, 18:30 | Обновлено 15 мая 2026, 18:31
ФК Оболонь Киев. Павел Полегенько

Защитник «Оболони» Павел Полегенько упомянул о мотивации от Валентина Белькевича, тренера U19 «Динамо».

– При Валентине Николаевиче было очень тяжело для меня. Он действительно сыграл ключевую роль, потому что в период перехода очень важна роль для футболиста, когда он переходит из детско-юношеского футбола к более взрослому.

Он - тот человек, который поверил в момент этого перехода в меня. И я там в первые четыре игры забил в каждой игре по голу. И он поверил. Для меня поддержка тренера – это очень важно, и в тот момент она была.

Ко мне подходит Николаевич и говорит: «Ты знаешь, кто в «Динамо» играл под восьмым номером?» Я сказал: «Ну, я знаю, что вы играли, плюс Алиев». Он так немного улыбнулся, когда услышал Алиева, но он говорит: «Под восьмым номером «Динамо» играли легендарные люди, просто легендарные». И он говорит, вы представляете? Белькевич говорит мне такую ​​фразу: «Я хочу, чтобы следующим номером восемь в «Динамо» стал ты». Это прям, это мотивация… Мотивация! И когда ничего говорить не надо.

Такой человек, когда такое говорит, это просто для меня это было, я даже чуть не расплакался в тот момент… К сожалению, так не произошло. Но это говорит о его вере в меня и какую роль он сыграл.

Валентин Белькевич ушел из жизни в 2014 году.

