ОФИЦИАЛЬНО. Мануэль Нойер определился с клубом, в котором продолжит карьеру

Немецкий голкипер Мануэль Нойер продлил контракт с «Баварией». Об этом сообщает пресс-служба мюнхенского клуба.

Предыдущее соглашение между 40-летним футболистом и немецким грандом истекало по окончанию текущего сезона, теперь контракт рассчитан до конца сезона 2026/27.

В текущем сезоне на счету Мануэля Нойера 36 матчей на клубном уровне, 11 из которых стали сухими. Веб-портал Transfermarkt оценивает стоимость голкипера в четыре миллиона евро.

Ранее сообщалось о том, что Мануэль Нойер попал в заявку сборной Германии на ЧМ.