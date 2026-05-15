ОФИЦИАЛЬНО. Мануэль Нойер определился с клубом, в котором продолжит карьеру
Немец продлил соглашение с «Баварией»
Немецкий голкипер Мануэль Нойер продлил контракт с «Баварией». Об этом сообщает пресс-служба мюнхенского клуба.
Предыдущее соглашение между 40-летним футболистом и немецким грандом истекало по окончанию текущего сезона, теперь контракт рассчитан до конца сезона 2026/27.
В текущем сезоне на счету Мануэля Нойера 36 матчей на клубном уровне, 11 из которых стали сухими. Веб-портал Transfermarkt оценивает стоимость голкипера в четыре миллиона евро.
Ранее сообщалось о том, что Мануэль Нойер попал в заявку сборной Германии на ЧМ.
