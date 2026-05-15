  ОФИЦИАЛЬНО. Мануэль Нойер определился с клубом, в котором продолжит карьеру
15 мая 2026, 18:16 | Обновлено 15 мая 2026, 19:15
ОФИЦИАЛЬНО. Мануэль Нойер определился с клубом, в котором продолжит карьеру

Немец продлил соглашение с «Баварией»

Getty Images/Global Images Ukraine. Мануэль Нойер

Немецкий голкипер Мануэль Нойер продлил контракт с «Баварией». Об этом сообщает пресс-служба мюнхенского клуба.

Предыдущее соглашение между 40-летним футболистом и немецким грандом истекало по окончанию текущего сезона, теперь контракт рассчитан до конца сезона 2026/27.

В текущем сезоне на счету Мануэля Нойера 36 матчей на клубном уровне, 11 из которых стали сухими. Веб-портал Transfermarkt оценивает стоимость голкипера в четыре миллиона евро.

Ранее сообщалось о том, что Мануэль Нойер попал в заявку сборной Германии на ЧМ.

Даниил Кирияка Источник: ФК Бавария
