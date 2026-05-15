ДЕ РОССИ: «У нас не будет копии Малиновского. Таких, как он, очень мало»

Главный тренер Дженоа Даниэле Де Росси на пресс-конференции перед матчем 37-го тура Серии А против Милана высказался о украинском хавбеке Руслане Малиновском:

– Вы сказали, что, вероятно, это будет его последний домашний матч. Что вам дал этот игрок, насколько он был важен для вас. Возможно, он провел свой лучший сезон в Дженоа, по крайней мере с точки зрения голов и ассистов. И как вообще заменить такого футболиста? То есть игрока с настолько уникальными характеристиками – можно ли найти что-то похожее или в таком случае нужно ориентироваться уже на совершенно другие качества?

– Прежде всего, возможно, я немного вышел за рамки, сделав такое заявление, потому что это было не совсем в моей компетенции, но я сказал это на эмоциях, говоря о его последнем матче.

Я могу говорить о нем только положительные вещи. Начиная с первого дня – с того, что он играл первые матчи с проблемой в колене и ни разу не отступил. И до того, что пару раз я оставлял его на скамейке, а он выходил – прежде всего вспоминается матч с Болоньей – с правильным духом, с правильным отношением.

И еще то, что, когда у него была возможность, он всегда тренировался очень интенсивно. В общем, я узнал, лично увидел – хотя я и раньше его знал – очень хорошего человека, помимо того, что он великий игрок.

А как его заменить? Нужно добавить качества в команду. Очевидно, что, вероятно, придет игрок моложе него, поэтому я не ожидаю, что придет футболист, который будет забивать с 30 метров каждый раз, когда бьет по воротам. Но нужно добавить голы, нужно добавить интенсивность, потому что я не хочу, чтобы эта команда потеряла тот агрессивный настрой, который у нее есть – постоянно идти и отбирать мяч на чужой половине поля.

Поэтому у нас не будет копии Руслана, потому что таких, как он, очень мало. Но у нас может появиться игрок, который, возможно, компенсирует голы Руслана – может быть, за счет подключений, или за счет большего количества ассистов, не знаю.

Посмотрим, увидим. Но совершенно точно заменить его будет трудно, потому что это игрок, который для такой команды, как Дженоа, дает тебе уверенность, дает тебе те 6–7 побед за сезон, а это уже 18–21 очко, и это совсем немало.

15 мая Дженоа попрощался с Русланом – Малиновский покинет грифонов по итогам сезона 2025/26. Вероятно, следующим клубом украинца будет турецкий Трабзонспор.

Дженоа сыграет с Миланом 17 числа (13:00). В последнем, 38-м туре, грифоны на выезде встретятся Лечче (24.05, 16:00).

