  На футболке написали Сидорчук. Федорчук – о том, почему не играл в сборной
15 мая 2026, 17:32 | Обновлено 15 мая 2026, 19:04
На футболке написали Сидорчук. Федорчук – о том, почему не играл в сборной

Валерий не смог дебютировать в национальной сборной из-за ошибки администратора

Бывший полузащитник «Динамо», «Днепра» и «Руха» Валерий Федорчук рассказал о курьезном случае, произошедшем во время его дебютного вызова в сборную Украины.

Осенью 2013 года игрока вызвал в национальную команду Михаил Фоменко для участия в стыковых матчах ЧМ-2014 с Францией. Однако Валерию не нашлось места даже на скамейке запасных. Все из-за технической ошибки.

«Администратор приходит, говорит: «Валера, извини, но на футболке напечатали не Федорчук, а Сидорчук – поэтому ты на трибуне». Такой был, я не знаю, как это назвать – прикол, наверное», – вспомнил Федорчук.

За сборную Украины Валерий так и не сыграл. Во второй раз его вызвали на отбор к ЧМ-2018, однако на поле так и не выпустили. Сам экс-футболист считает, что заслуживал вызова, когда играл в «Днепре».

