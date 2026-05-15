В сборную Украины вернется тренер, который работал в штабе Петракова

Испанский тренер Авраам Кампомар присоединится к сборной Украины после назначение итальянца Андреа Мальдера, который в ближайшее время возглавит сборную Украины.

По информации журналиста Михаила Спиваковского, опытный специалист будет отвечать за аналитику и футбольный анализ, а также выполнять роль переводчика.

Кампомар работал в структуре «Шахтера» с 2018 по 2020 год, где занимал должность координатора молодых кадров. С августа 2020-го по декабря 2021 года находился в штабе Александра Петракова в сборной Украины.

После прекращения работы в «сине-желтой» команды Кампомар присоединился к луганской «Заре», где провел полгода. Последним клубом в карьере испанца был казахстанский «Актобе».

Сборная Украины осталась без главного тренера после увольнения Сергея Реброва, который не выполнил главную задачу и не сумел завоевать путевку на чемпионат мира.