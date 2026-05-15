15 мая 2026 года украинская теннисистка Даяна Ястремская празднует день рождения – ей исполнилось 26 лет.

На этой неделе Ястремская выступает на грунтовом турнире WTA 125 в Парме (Италия). Организаторы соревнований поздравили украинку с ее праздником, вручив торт.

В пятницу Даяна проведет полуфинальный матч на кортах Пармы – ориентировочно в 18:30 по Киеву Ястремская встретится с Джессикой Бузас Манейро.

В Парме Ястремская уже выиграла три матча, одолев Викторию Босио, Ханне Вандевинкель и Солану Сиерру.

ВИДЕО. Организаторы турнира в Парме поздравили Ястремскую с днем рождения