Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  ВИДЕО. Организаторы турнира в Парме поздравили Ястремскую с днем рождения
15 мая 2026, 16:04 | Обновлено 15 мая 2026, 16:35
ВИДЕО. Организаторы турнира в Парме поздравили Ястремскую с днем рождения

Даяна получила праздничный торт накануне поединка 1/2 финала с Бузас Манейро

15 мая 2026, 16:04 | Обновлено 15 мая 2026, 16:35
Даяна Ястремская

15 мая 2026 года украинская теннисистка Даяна Ястремская празднует день рождения – ей исполнилось 26 лет.

На этой неделе Ястремская выступает на грунтовом турнире WTA 125 в Парме (Италия). Организаторы соревнований поздравили украинку с ее праздником, вручив торт.

В пятницу Даяна проведет полуфинальный матч на кортах Пармы – ориентировочно в 18:30 по Киеву Ястремская встретится с Джессикой Бузас Манейро.

В Парме Ястремская уже выиграла три матча, одолев Викторию Босио, Ханне Вандевинкель и Солану Сиерру.

Даниил Агарков
Стародубцева пробилась в полуфинал турнира WTA 125 в Париже
до речі там ззаду видно коханого Даяни, він з Даяною в Пармі підтримує її  тільки я не зрозумів чому він в зимовій шапці. там що так холодно? 
