Мирон МАРКЕВИЧ: «Они завершат слияние. Скоро будет одна команда»

Известный украинский тренер Мирон Маркевич отреагировал на информацию о том, что львовский «Рух» может в скором времени прекратить свое существование.

– Сейчас появилась информация, что первая команда «Руха» может вообще прекратить свое существование. Что, по вашему мнению, там происходит, и не исчезнет ли он из футбольной карты Украины?

– Я думаю, что процесс слияния начался уже давно. Они просто сейчас это завершат, и во Львове будет одна команда – «Карпаты». Возможно, это и правильно. А «Рух», наверное, будет работать как академия: детская школа, там идет серьезное строительство, открываются новые поля. Будущее у львовского футбола есть, главное, чтобы всем этим правильно распорядились.