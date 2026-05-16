Килиан МБАППЕ: «С ним Реал выглядит как посмешище»

Нападающий «Реала» Килиан Мбаппе резко отреагировал на освистывание болельщиков после очередного матча мадридцев.

По информации источника, президент клуба Флорентино Перес позвонил французу сразу после игры, чтобы успокоить ситуацию на фоне негатива с трибун.

«Свист трибун – это следствие провального сезона после ухода Хаби Алонсо. Вальверде, Беллингем и Винисиус фактически выгнали Хаби Алонсо, с ним все работало нормально. С Арбелоа вы выглядите как посмешище», – цитирует футболиста источник.

Кроме того, Мбаппе якобы дал понять руководству, что не хочет видеть Вальверде и Беллингема в составе в следующем сезоне, а также не беспокоится о будущем Винисиуса Жуниора.