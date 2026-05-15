  Стало известно, кто станет новым тренером Трубина и Судакова в Бенфике
Португалия
15 мая 2026, 11:51 | Обновлено 15 мая 2026, 11:58
Стало известно, кто станет новым тренером Трубина и Судакова в Бенфике

Наставник английского «Фулхэма» Марку Силва провел успешные переговоры с лиссабонским клубом

15 мая 2026, 11:51 | Обновлено 15 мая 2026, 11:58
Getty Images/Global Images Ukraine. Марку Силва

Главный тренер английского «Фулхэма» Марку Силва возглавит лиссабонскую «Бенфику» после завершения нынешнего сезона. Официальное объявлении о назначении состоится на следующей неделе.

Нынешний наставник «орлов» Жозе Моуриньо договорился о сотрудничестве с мадридским «Реалом» и уже сообщил о своем решении президенту португальского клуба Рую Коште.

«Бенфика» пыталась убедить именитого специалиста остаться в чемпионате Португалии, однако Жозе решил принять предложение от представителя Ла Лиги. Королевский клуб заплатит 7 миллионов евро «орлам» в качестве компенсации.

«Орлы» провели успешные переговоры с 48-летним Силвой, в ходе которых обсудили все детали будущего соглашения. Новый тренер будет представлен с понедельника, 18 мая.

В составе «Бенфики» выступают два футболиста сборной Украины – голкипер Анатолий Трубин и полузащитник Георгий Судаков.

Николай Тытюк Источник: Correio da Manhã
Комментарии 3
❤️🦅Бенфике желаем с новым тренером вернуть домой золото🥇
Теперь всё будет хорошо у Трубина и Судакова!💪💪
Бенфика и тут умудрилась заработать.
