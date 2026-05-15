  Матвиенко стал капитаном-«сотником»
15 мая 2026, 10:54 | Обновлено 15 мая 2026, 10:58
Матвиенко стал капитаном-«сотником»

29-летний защитник горняков провел 100-й матч в карьере в качестве капитана

ФК Шахтер

Защитник «Шахтера» Николай Матвиенко провел 100-й матч в карьере в качестве капитана. 86 раз он выводил на поле «Шахтер» и 14 – национальную сборную. 57 встреч в качестве капитана Николай отыграл в чемпионатах Украины, 24 – в еврокубках (10 – в Лиге конференций, 9 – в Лиге чемпионов, 5 – в Лиге Европы), 6 – в Лиге наций, 5 – в Кубке Украины и чемпионатах мира, 2 – в чемпионатах Европы и 1 – в международном турнире.

Впервые Матвиенко надел капитанскую повязку 3 августа 2021 года в гостевом поединке оранжево-черных с «Генком» в третьем квалификационном раунде Лиги чемпионов (2:1). В капитанских матчах Николая «Шахтер» и сборная одержали в общей сложности 55 победы, 18 встреч завершили вничью, 13 проиграли.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

