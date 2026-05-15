Динамо определилось с тренером на сезон 2026/27. Известно, что ждет Костюка
Руководство киевского клуба решило продлить сотрудничество с украинским специалистом на два года
Киевское «Динамо» определилось с тренером, который будет возглавлять команду в следующем сезоне – нынешний наставник Игорь Костюк останется на свой должности.
Стороны намерены продлить сотрудничество на два года. С ноября по декабрь прошлого года Костюк исполнял обязанности главного тренера после увольнения Александра Шовковского.
Был лишен приставки и.о. 17 декабря – между руководством «бело-синих» и 50-летним специалистом было заключено соглашение о том, что он останется на своей должности как минимум до завершения текущего сезона.
Во главе киевской команды Игорь Владимирович провел 15 матчей, в которых одержал 11 побед, один раз сыграл вничью и потерпел три поражения.
«Динамо» занимает четвертое место в турнирной таблице Премьер-лиги и продолжает борьбу в Кубке Украины, где 20 мая сыграет против «Чернигова» в финале.
Сейчас обосрутся с невыходом в ЛК, и мы увидим дежавю.😄