Динамо определилось с тренером на сезон 2026/27. Известно, что ждет Костюка

Киевское «Динамо» определилось с тренером, который будет возглавлять команду в следующем сезоне – нынешний наставник Игорь Костюк останется на свой должности.

Стороны намерены продлить сотрудничество на два года. С ноября по декабрь прошлого года Костюк исполнял обязанности главного тренера после увольнения Александра Шовковского.

Был лишен приставки и.о. 17 декабря – между руководством «бело-синих» и 50-летним специалистом было заключено соглашение о том, что он останется на своей должности как минимум до завершения текущего сезона.

Во главе киевской команды Игорь Владимирович провел 15 матчей, в которых одержал 11 побед, один раз сыграл вничью и потерпел три поражения.

«Динамо» занимает четвертое место в турнирной таблице Премьер-лиги и продолжает борьбу в Кубке Украины, где 20 мая сыграет против «Чернигова» в финале.