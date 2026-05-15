«Альтернативы нет». Тренер Жироны оценил игру Цыганкова на позиции Ваната
Мичел похвалил украинского вингера
Главный тренер «Жироны» Мичел поделился мыслями по поводу игры украинского вингера своей команды Виктора Цыганкова на позиции центрального нападающего в матче 36-го тура Ла Лиги с «Реалом Сосьедад» (1:1).
«Я уже планировал эту ситуацию на «Вальекасе» (стадионе «Райо Вальекано» в предыдущем туре – прим.), но дисквалификация Брайана Хиля помешала мне это сделать. Я намеревался играть так на «Вальекасе», но дисквалификация Брайана из-за желтых карточек ограничила мои возможности.
И я думаю, что он хорошо сыграл. У него было два или три хороших момента и он сыграл отличный матч, потому что я просил его быть очень внимательным, особенно когда Унаи получал мяч или во время перехватов в исполнении Роки, Алекса Морено, Мартинеса и Хиля.
И он был на поле, он был в штрафной площадке, он хорошо играет в воздухе, это игрок, который хорошо завершает атаки. Он прилагает невероятные усилия, чтобы играть и помогать команде. Другой альтернативы нет. И Виктор – игрок, который может играть на этой позиции», – цитирует Мичела Futbol Fantasy.
Ранее испанский журналист Биль Соле оценил роль Цыганкова для «Жироны».
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
