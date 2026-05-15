«Альтернативы нет». Тренер Жироны оценил игру Цыганкова на позиции Ваната

Главный тренер «Жироны» Мичел поделился мыслями по поводу игры украинского вингера своей команды Виктора Цыганкова на позиции центрального нападающего в матче 36-го тура Ла Лиги с «Реалом Сосьедад» (1:1).

«Я уже планировал эту ситуацию на «Вальекасе» (стадионе «Райо Вальекано» в предыдущем туре – прим.), но дисквалификация Брайана Хиля помешала мне это сделать. Я намеревался играть так на «Вальекасе», но дисквалификация Брайана из-за желтых карточек ограничила мои возможности.

И я думаю, что он хорошо сыграл. У него было два или три хороших момента и он сыграл отличный матч, потому что я просил его быть очень внимательным, особенно когда Унаи получал мяч или во время перехватов в исполнении Роки, Алекса Морено, Мартинеса и Хиля.

И он был на поле, он был в штрафной площадке, он хорошо играет в воздухе, это игрок, который хорошо завершает атаки. Он прилагает невероятные усилия, чтобы играть и помогать команде. Другой альтернативы нет. И Виктор – игрок, который может играть на этой позиции», – цитирует Мичела Futbol Fantasy.

