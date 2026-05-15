Йожеф САБО: «Я пригласил его в Динамо. Он войдет в историю»

Известный украинский тренер Йожеф Сабо высказался о лидере киевского «Динамо», украинском вингере Андрее Ярмоленко.

«По крайней мере, я очень хочу, чтобы Андрей вошел в историю как лучший бомбардир чемпионатов Украины хотя бы потому, что это я пригласил его в «Динамо». В этом футболисте был заметный потенциал», – отметил Сабо.

Ранее известный в прошлом тренер и футболист Йожеф Сабо нашел замену Сергею Реброву на посту главного тренера сборной Украины. Бывший тренер главной команды страны выдвинул кандидатуру Мирона Маркевича, последним местом работы которого были «Карпаты».