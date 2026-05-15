Мирон МАРКЕВИЧ: «У нас мало таких команд. Там заметна работа тренера»

Легендарный украинский тренер Мирон Маркевич отметил главного тренера Эпицентра Сергея Нагорняка после победы дебютанта УПЛ над Полесьем (3:2) в 28-м туре УПЛ.

– А если выбирать тренера тура?

– Ну, здесь Нагорняк. В Эпицентре заметна тренерская работа, потому что команда действительно играет. Может, у них не все выходит, особенно в обороне, но сам футбол очень приятен. У нас мало таких команд, если честно, – сказал Маркевич.

В нынешнем сезоне Украинской Премьер-лиги Эпицентр занимает 11 строчку турнирной таблицы, имея в своем активе 30 зачетных баллов после 28 сыгранных матчей.