Мирон МАРКЕВИЧ: «У нас мало таких команд. Там заметна работа тренера»
Легендарный коуч похвалил Сергея Нагорняка
Легендарный украинский тренер Мирон Маркевич отметил главного тренера Эпицентра Сергея Нагорняка после победы дебютанта УПЛ над Полесьем (3:2) в 28-м туре УПЛ.
– А если выбирать тренера тура?
– Ну, здесь Нагорняк. В Эпицентре заметна тренерская работа, потому что команда действительно играет. Может, у них не все выходит, особенно в обороне, но сам футбол очень приятен. У нас мало таких команд, если честно, – сказал Маркевич.
В нынешнем сезоне Украинской Премьер-лиги Эпицентр занимает 11 строчку турнирной таблицы, имея в своем активе 30 зачетных баллов после 28 сыгранных матчей.
