Йожеф САБО: «Эта команда прекратит свое существование. Какая мотивация?»

Известный украинский тренер Йожеф Сабо высказался о турнирных перспективах киевского «Динамо».

– До «Полесья», которое проиграло «Эпицентру» и опустилось на третье место, четыре очка. За два тура этот гандикап не отыграть?

– В принципе, можно. Однако у «Полесья» соперники будут мало мотивированы, тем более «Рух», который, по заявлениям прессы, прекратит свое существование после окончания сезона. Поэтому я не знаю, с какой мотивацией эта команда доиграет чемпионат.

Для «Динамо» сейчас важно выиграть Кубок Украины, чтобы завершить сезон с трофеем и попасть в еврокубки. Поэтому итоговое место в УПЛ, если, конечно, не чемпионство, отходит на второй план.