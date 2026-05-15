ФОТО. Самая сексуальная фанатка МЮ впечатлила фото в новой форме клуба

«Самая сексуальная фанатка» «Манчестер Юнайтед» Терезе Гудмундсен вызвала ажиотаж среди болельщиков после фотосессии в новой домашней форме клуба на «Олд Траффорд».

Норвежская модель опубликовала эффектные снимки в новом комплекте «красных дьяволов» сезона-2026/27 для своих 327 тысяч подписчиков в Instagram.

Фанаты массово оставляли комплименты в комментариях: «На тебе форма выглядит идеально», «Лучшая фанатка «Юнайтед» в мире», «Может, сыграешь за нас в атаке?».

Даже капитан МЮ Бруну Фернандеш поставил лайк под публикацией вместе с почти 7500 другими пользователями.

Терезе давно стала вирусной звездой среди поклонников клуба благодаря ярким фото в тематике «Юнайтед» и регулярным появлениям на «Олд Траффорд».