ФОТО. Украинская модель побывала на Класико и завирусилась
Диана Зотова попала в тренды
Диана Зотова – девушка украинского нападающего Николая Кухаревича и модель бренда Guess – опубликовала серию фото и видео с Эль-Класико, в котором «Барселона» обыграла «Реал» со счетом 2:0.
Инфлюенсер побывала на домашнем матче каталонского клуба и поделилась атмосферным контентом со стадиона в своем Instagram. Однако внимание пользователей привлекли не только кадры с арены.
Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram-канале LIFESTYLE на Sport.ua
В комментариях под видео многие подписчики заметили использование AI-инструментов для обработки контента. Часть аудитории обратила внимание на неестественные детали в видео и «слишком идеальную» картинку, из-за чего в комментариях активно начали упоминать искусственный интеллект.
«Это точно AI», «Слишком нереально выглядит», «Instagram уже невозможно отличить от нейросетей» – писали пользователи под публикацией.
Сама Диана ситуацию пока не комментировала, однако видео уже активно разлетелось по соцсетям и вызвало дискуссию об использовании ИИ для создания lifestyle-контента.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Моуриньо станет наставником «бланкос»
Черкасский ЛНЗ победил Полтаву и гарантировал себе место в еврокубках