Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ФОТО. Украинская модель побывала на Класико и завирусилась
Другие новости
14 мая 2026, 22:48 |
1294
0

ФОТО. Украинская модель побывала на Класико и завирусилась

Диана Зотова попала в тренды

14 мая 2026, 22:48 |
1294
0
ФОТО. Украинская модель побывала на Класико и завирусилась
Instagram. Диана Зотова

Диана Зотова – девушка украинского нападающего Николая Кухаревича и модель бренда Guess – опубликовала серию фото и видео с Эль-Класико, в котором «Барселона» обыграла «Реал» со счетом 2:0.

Инфлюенсер побывала на домашнем матче каталонского клуба и поделилась атмосферным контентом со стадиона в своем Instagram. Однако внимание пользователей привлекли не только кадры с арены.

Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram-канале LIFESTYLE на Sport.ua

В комментариях под видео многие подписчики заметили использование AI-инструментов для обработки контента. Часть аудитории обратила внимание на неестественные детали в видео и «слишком идеальную» картинку, из-за чего в комментариях активно начали упоминать искусственный интеллект.

«Это точно AI», «Слишком нереально выглядит», «Instagram уже невозможно отличить от нейросетей» – писали пользователи под публикацией.

Сама Диана ситуацию пока не комментировала, однако видео уже активно разлетелось по соцсетям и вызвало дискуссию об использовании ИИ для создания lifestyle-контента.

По теме:
Известна оценка Цыганкова за матч против обладателя Кубка Испании
ВИДЕО. Игроки Реала освистали на своем стадионе. Фанаты – разъяренные
Игроки Челси назвали руководству идеального тренера для команды
фото Диана Зотова Барселона девушки Ла Лига чемпионат Испании по футболу lifestyle Николай Кухаревич Реал Мадрид
Максим Лапченко Источник: Instagram
Оцените материал
(38)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Контракт подписан. Реал выбрал тренера на следующие три года
Футбол | 14 мая 2026, 09:29 11
Контракт подписан. Реал выбрал тренера на следующие три года
Контракт подписан. Реал выбрал тренера на следующие три года

Моуриньо станет наставником «бланкос»

Как выглядит турнирная таблица УПЛ после побед Шахтера и Динамо
Футбол | 14 мая 2026, 15:10 12
Как выглядит турнирная таблица УПЛ после побед Шахтера и Динамо
Как выглядит турнирная таблица УПЛ после побед Шахтера и Динамо

Черкасский ЛНЗ победил Полтаву и гарантировал себе место в еврокубках

«Решил разжигать ненависть». В Израиле возмущены поступком Ламина Ямаля
Футбол | 14.05.2026, 22:04
«Решил разжигать ненависть». В Израиле возмущены поступком Ламина Ямаля
«Решил разжигать ненависть». В Израиле возмущены поступком Ламина Ямаля
Свитолина в огне. Определены обе полуфинальные пары супертурнира в Риме
Теннис | 13.05.2026, 23:53
Свитолина в огне. Определены обе полуфинальные пары супертурнира в Риме
Свитолина в огне. Определены обе полуфинальные пары супертурнира в Риме
Реванш Даяны. 11-й матчбол: Ястремская вышла в полуфинал WTA 125 в Парме
Теннис | 14.05.2026, 18:31
Реванш Даяны. 11-й матчбол: Ястремская вышла в полуфинал WTA 125 в Парме
Реванш Даяны. 11-й матчбол: Ястремская вышла в полуфинал WTA 125 в Парме
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
ОФИЦИАЛЬНО. Украинский топ-клуб уволил тренера после провального сезона
ОФИЦИАЛЬНО. Украинский топ-клуб уволил тренера после провального сезона
12.05.2026, 16:29
Футзал
Ротань выступил с заявлением по Бущану после фиаско Полесья с Эпицентром
Ротань выступил с заявлением по Бущану после фиаско Полесья с Эпицентром
13.05.2026, 08:59 2
Футбол
В овертайме определен второй финалист в борьбе за путевку в АПЛ
В овертайме определен второй финалист в борьбе за путевку в АПЛ
13.05.2026, 00:49
Футбол
ОФИЦИАЛЬНО. Конец эпохи. Игрок Барселоны объявил о завершении карьеры
ОФИЦИАЛЬНО. Конец эпохи. Игрок Барселоны объявил о завершении карьеры
13.05.2026, 10:53
Баскетбол
Новый бой Усика, который соберет стадион. Боксер выполнит желание Турки
Новый бой Усика, который соберет стадион. Боксер выполнит желание Турки
12.05.2026, 22:42 1
Бокс
Решение принято. Команда УПЛ прекратит существование, это поможет другим
Решение принято. Команда УПЛ прекратит существование, это поможет другим
13.05.2026, 09:29 10
Футбол
Большой шок! Ломаченко принял решение, которого никто не ожидал
Большой шок! Ломаченко принял решение, которого никто не ожидал
13.05.2026, 08:15 53
Бокс
«У него хорошие шансы». Мудрик получил отличные новости из Англии
«У него хорошие шансы». Мудрик получил отличные новости из Англии
12.05.2026, 18:17 5
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем