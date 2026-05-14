ФОТО. Украинская модель побывала на Класико и завирусилась

Диана Зотова – девушка украинского нападающего Николая Кухаревича и модель бренда Guess – опубликовала серию фото и видео с Эль-Класико, в котором «Барселона» обыграла «Реал» со счетом 2:0.

Инфлюенсер побывала на домашнем матче каталонского клуба и поделилась атмосферным контентом со стадиона в своем Instagram. Однако внимание пользователей привлекли не только кадры с арены.

В комментариях под видео многие подписчики заметили использование AI-инструментов для обработки контента. Часть аудитории обратила внимание на неестественные детали в видео и «слишком идеальную» картинку, из-за чего в комментариях активно начали упоминать искусственный интеллект.

«Это точно AI», «Слишком нереально выглядит», «Instagram уже невозможно отличить от нейросетей» – писали пользователи под публикацией.

Сама Диана ситуацию пока не комментировала, однако видео уже активно разлетелось по соцсетям и вызвало дискуссию об использовании ИИ для создания lifestyle-контента.