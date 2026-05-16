  4. В скандальном деле Ермака упомянули и Сергея Реброва
В скандальном деле Ермака упомянули и Сергея Реброва

Проливается свет на дело бывшего главы Офиса президента

УАФ. Сергей Ребров

Главный юрист Центра по противодействию коррупции Елена Щербан высказалась по поводу дела бывшего главы ОП Андрея Ермака и его влияния на назначение Сергея Реброва тренером сборной Украины.

«Мы поняли, что страной управляли гадалки, астрологи, с которыми согласовывались решения. Насколько я понимаю, то, что озвучили в суде – это лишь небольшая часть историй.

«С гадалками согласовывали назначение Татарова, с гадалками согласовывали даже футбольного тренера [речь о назначении Реброва на пост тренера сборной Украины]. То есть страной на самом деле управляли гадалки», – отметила юрист.

Ранее в СМИ появлялись слухи о том, что именно Ермак якобы поддерживал назначение Сергея Реброва на должность главного тренера сборной Украины.

