Голевой тайм. Валенсия поделила очки с Райо Вальекано: незабитый пенальти
Команды обменялись голами за 20 минут
14 мая игровой день 36-го тура Ла Лиги стартовал матчем между «Валенсией» и «Райо Вальекано».
Поединок на «Месталье» начался с неприятного момента для «летучих мышей»: судья назначил пенальти в пользу гостей, однако они его не реализовали.
«Райо Вальекано» быстро пришел в себя после неудачного удара с 11-метровой отметки и уже на 20-й минуте открыл счет.
Ответ хозяев пришел еще до перерыва – «летучие мыши» сравняли счет на 40-й минуте.
Второй тайм получился небогатым на моменты, поэтому команды разошлись миром (1:1).
Ла Лига. 36-й тур, 14 мая
«Валенсия» – «Райо Вальекано» – 1:1
Голы: Лопес, 40 – Лежен, 20
