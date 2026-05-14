Голевой тайм. Валенсия поделила очки с Райо Вальекано: незабитый пенальти

14 мая игровой день 36-го тура Ла Лиги стартовал матчем между «Валенсией» и «Райо Вальекано».

Поединок на «Месталье» начался с неприятного момента для «летучих мышей»: судья назначил пенальти в пользу гостей, однако они его не реализовали.

«Райо Вальекано» быстро пришел в себя после неудачного удара с 11-метровой отметки и уже на 20-й минуте открыл счет.

Ответ хозяев пришел еще до перерыва – «летучие мыши» сравняли счет на 40-й минуте.

Второй тайм получился небогатым на моменты, поэтому команды разошлись миром (1:1).

Ла Лига. 36-й тур, 14 мая

«Валенсия» – «Райо Вальекано» – 1:1

Голы: Лопес, 40 – Лежен, 20

