«Решил разжигать ненависть». В Израиле возмущены поступком Ламина Ямаля

Звезда «Барселоны» Ламин Ямаль размахивал палестинским флагом во время чемпионского автобусного парада «Барселоны» после победы в Ла Лиге. Фото и видео, на которых футболист размахивает флагом, быстро распространились в соцсетях и были опубликованы СМИ по всему миру, что вызвало реакцию как в Израиле, так и в Газе.

Министр обороны Израиля Исраэль Кац опубликовал пост в соцсети X на испанском языке, в котором обвинил 18-летнего футболиста в разжигании ненависти к Израилю и еврейскому народу, а также призвал клуб дистанцироваться от действий своего игрока.

«Ламин Ямаль решил разжигать ненависть к Израилю в то время, когда наши солдаты борются с террористической организацией ХАМАС – организацией, которая 7 октября устроила массовые убийства, изнасилования, поджоги и убийства еврейских детей, женщин и пожилых людей. Каждый, кто поддерживает подобные месседжи, должен спросить себя: считают ли они это гуманным? Это морально? Как министр обороны Государства Израиль, я не буду молчать перед лицом подстрекательства против Израиля и еврейского народа. Я надеюсь, что такой большой и уважаемый клуб, как ФК «Барселона», дистанцируется от этих заявлений и чётко даст понять, что нет места подстрекательству или поддержке терроризма», – написал Кац.

Тем временем в Газе появился мурал с изображением Ямаля, размахивающего палестинским флагом.

«Я работал над этим рисунком после того, как игрок Ламин Ямаль поднял флаг Палестины на масштабном праздновании, которое увидел весь мир», – заявил Reuters палестинский художник Убай аль-Куршали. «Мы хотим поблагодарить Ламина Ямаля за то, что он сделал. Он рисковал своей карьерой, своей игрой и своим будущим, но его это не волновало, и он поддержал палестинское дело».

Официальный аккаунт палестинской миссии при ООН опубликовал фото Ямаля с флагом, а Палестинская футбольная ассоциация опубликовала сообщение с благодарностью Ямалю.