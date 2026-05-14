Дешам рассказал, почему Камавинга не попал в заявку на ЧМ-2026
Тренер сборной Франции указал на нехватку игровой практики
Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам объяснил свое решение не включать полузащитника мадридского «Реала» Эдуардо Камавингу в заявку на чемпионат мира 2026.
«Камавинга? Я понимаю его разочарование… Он проводит тяжелый сезон, играет меньше, у него были травмы. Это молодой игрок, который рано пришел в сборную, но мне приходится принимать решения.
Есть структура заявки – защитники, полузащитники, нападающие. Я хорошо понимаю его огромное разочарование этим вечером», – сказал Дешам.
В этом сезоне Камавинга на клубном уровне принял участие в 41 матче. На его счету два гола и один ассист.
Сборная Франции по результатам жеребьевки попала в группу І. Соперниками станут Норвегия, Ирак и Сенегал.
