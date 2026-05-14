Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Дешам рассказал, почему Камавинга не попал в заявку на ЧМ-2026
Чемпионат мира
14 мая 2026, 22:28 | Обновлено 14 мая 2026, 22:55
849
0

Дешам рассказал, почему Камавинга не попал в заявку на ЧМ-2026

Тренер сборной Франции указал на нехватку игровой практики

14 мая 2026, 22:28 | Обновлено 14 мая 2026, 22:55
849
0
Дешам рассказал, почему Камавинга не попал в заявку на ЧМ-2026
Getty Images/Global Images Ukraine. Дидье Дешам

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам объяснил свое решение не включать полузащитника мадридского «Реала» Эдуардо Камавингу в заявку на чемпионат мира 2026.

«Камавинга? Я понимаю его разочарование… Он проводит тяжелый сезон, играет меньше, у него были травмы. Это молодой игрок, который рано пришел в сборную, но мне приходится принимать решения.

Есть структура заявки – защитники, полузащитники, нападающие. Я хорошо понимаю его огромное разочарование этим вечером», – сказал Дешам.

В этом сезоне Камавинга на клубном уровне принял участие в 41 матче. На его счету два гола и один ассист.

Сборная Франции по результатам жеребьевки попала в группу І. Соперниками станут Норвегия, Ирак и Сенегал.

По теме:
Игроки Челси назвали руководству идеального тренера для команды
ФОТО. Украинская модель побывала на Класико и завирусилась
Мбаппе сделал заявление после попадания в заявку Франции на ЧМ-2026
Дидье Дешам сборная Франции по футболу ЧМ-2026 по футболу заявки на чемпионат мира Эдуардо Камавинга Реал Мадрид
Андрей Витренко Источник: Footmercato
Оцените материал
(8)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Арда ТУРАН: «Что тут говорить – самолеты летят, ракеты летят»
Футбол | 14 мая 2026, 15:55 8
Арда ТУРАН: «Что тут говорить – самолеты летят, ракеты летят»
Арда ТУРАН: «Что тут говорить – самолеты летят, ракеты летят»

Тренер Шахтера считает, что война не побеждает

Элина Свитолина – Ига Свентек. Прогноз и анонс на матч WTA 1000 в Риме
Теннис | 14 мая 2026, 21:01 6
Элина Свитолина – Ига Свентек. Прогноз и анонс на матч WTA 1000 в Риме
Элина Свитолина – Ига Свентек. Прогноз и анонс на матч WTA 1000 в Риме

Поединок 1/2 финала начнется 14 мая не ранее 21:30 по Киеву

Контракт подписан. Реал выбрал тренера на следующие три года
Футбол | 14.05.2026, 09:29
Контракт подписан. Реал выбрал тренера на следующие три года
Контракт подписан. Реал выбрал тренера на следующие три года
Футболист Динамо, отказавшийся играть в Украине, получил плохую новость
Футбол | 14.05.2026, 08:48
Футболист Динамо, отказавшийся играть в Украине, получил плохую новость
Футболист Динамо, отказавшийся играть в Украине, получил плохую новость
Сергей Ребров выбрал себе новую команду и выдвинул жесткие условия
Футбол | 14.05.2026, 22:22
Сергей Ребров выбрал себе новую команду и выдвинул жесткие условия
Сергей Ребров выбрал себе новую команду и выдвинул жесткие условия
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Гауфф дожала Андрееву и пробилась в полуфинал турнира WTA 1000 в Риме
Гауфф дожала Андрееву и пробилась в полуфинал турнира WTA 1000 в Риме
12.05.2026, 22:27 5
Теннис
ОФИЦИАЛЬНО. Украинский топ-клуб уволил тренера после провального сезона
ОФИЦИАЛЬНО. Украинский топ-клуб уволил тренера после провального сезона
12.05.2026, 16:29
Футзал
Свитолина в огне. Определены обе полуфинальные пары супертурнира в Риме
Свитолина в огне. Определены обе полуфинальные пары супертурнира в Риме
13.05.2026, 23:53 7
Теннис
Малиновский подписал контракт с новым клубом. Известна его зарплата
Малиновский подписал контракт с новым клубом. Известна его зарплата
13.05.2026, 06:54 12
Футбол
Решение принято. Команда УПЛ прекратит существование, это поможет другим
Решение принято. Команда УПЛ прекратит существование, это поможет другим
13.05.2026, 09:29 10
Футбол
ОФИЦИАЛЬНО. Конец эпохи. Игрок Барселоны объявил о завершении карьеры
ОФИЦИАЛЬНО. Конец эпохи. Игрок Барселоны объявил о завершении карьеры
13.05.2026, 10:53
Баскетбол
Виктор Цыганков может стать игроком 36-кратного чемпиона страны
Виктор Цыганков может стать игроком 36-кратного чемпиона страны
13.05.2026, 09:42 20
Футбол
Мальдера выбрал новый тренерский штаб сборной Украины
Мальдера выбрал новый тренерский штаб сборной Украины
13.05.2026, 04:27 27
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем