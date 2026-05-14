  4. АРЕВАЛО: У Металлиста 1925 очень сложный период. Не нужно искать оправданий
Украина. Премьер лига
14 мая 2026, 21:19
Николас Аревало поделился впечатлениями от последних матчей команды

ФК Металлист 1925. Николас Аревало

Колумбийский полузащитник «Металлиста 1925» Николас Аревало рассказал о повреждении руки в матче с «Карпатами» (2:2), важности матчей в конце сезона и будущем сопернике – «Эпицентре».

– Жаль, что мы в этом матче не выиграли, но для команды было важно не проиграть. Ничья – неплохой результат.

– Николас, как себя чувствуешь? Как твоя рука?

– Все хорошо. Рука не сломана, только воспаление. Думаю, через два-три дня все будет хорошо, и к субботе я буду готов.

– Можно ли сказать, что сейчас каждый матч для команды, как финал?

– Да. Сейчас очень сложный период. Не нужно искать оправданий или причин. Для команды каждый матч сейчас – как финал. Это мой первый сезон в УПЛ, я много работаю, чтобы стать лучшим в следующем сезоне.

– Команда опустилась на шестое место. Это добавляет больше мотивации или давления?

– Мотивация у нас есть каждый день. Все ребята мотивированы. Нам нужно быть сконцентрированнее в матчах, чтобы не пропускать так много голов. Вот и все.

– В прошлом матче «Эпицентр» отобрал очки у «Полесья». Это свидетельствует о силе команды?

– Да, это очень хорошая команда. Мы уже два дня готовимся к следующему матчу. Я много работаю, потому что эта игра очень важна. У нас есть шанс сразиться за четвертое-пятое место в турнирной таблице, поэтому победа для нас очень важна.

